Trung Quân Idol tiết lộ về màn hóa thân thành nhân vật Bướm Mặt Trăng

Màn lộ diện tại Ca sĩ mặt nạ tuần qua của Trung Quân Idol trong bộ mascot Bướm Mặt Trăng đã khiến khán giả không khỏi tiếc nuối khi một trong những giọng ca nam được đánh giá cao lại phải dừng chân khá sớm tại chương trình. Ở Ca sĩ mặt nạ, Trung Quân đã thể hiện một khía cạnh khác biệt trước nay ít khi thấy ở nam ca sĩ. Đó là tính cách hài hước, duyên dáng, dí dỏm trên sân khấu của chú Bướm "Delay".

Nói về trải nghiệm lần đầu tham gia Ca sĩ mặt nạ, Trung Quân Idol đã có những chia sẻ thú vị về nhân vật Bướm Mặt Trăng, cuộc sống trong thời gian qua và đồng thời hé lộ các dự án sắp ra mắt!

Chào Bướm "Delay", tập phát sóng có màn lộ diện của bạn leo top 1 trending sau chưa đầy 24 tiếng lên sóng. Trung Quân nghĩ đó là do sức hút của chương trình hay do sức hút của Bướm Mặt Trăng?



Quân cảm thấy rất vui vì tập phát sóng vào top trending nhưng Quân nghĩ đó không chỉ là sức hút của Bướm Mặt Trăng đâu vì mọi người cũng biết thừa là Quân rồi. Trộm vía là Quân có 2 phần trình diễn trong chương trình cũng khá ổn. Tập 9 cũng có nhiều sự bứt phá ngoạn mục nên việc lọt top trending là thành quả của mọi người, tất cả đều xứng đáng có vị trí này.

Vì sao Trung Quân lựa chọn biệt danh là Bướm Mặt Trăng, liệu có ý nghĩa gì đằng sau đó không?

Ban đầu ban tổ chức đưa cho mỗi thí sinh một linh vật để chọn, Quân chọn bướm vì cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, cũng bay bổng như kiểu hát của mình vậy. Mọi người sau đó cũng vắt óc suy nghĩ xem là Bướm gì. Cuối cùng do Quân bận quá chưa kịp báo lại chương trình thì ekip quyết định giúp luôn là Bướm Mặt Trăng. Chắc là để có câu chuyện làm hình ảnh cho dễ hơn, thế thôi chứ cũng không có gì sâu xa hết.

Cảm xúc Trung Quân thế nào khi giọng hát đặc trưng đã khiến bạn bị lộ danh tính trên MXH từ những vòng đầu tiên?

Đối với phương diện của một ca sĩ đi hát, sẽ rất vui khi cất giọng đã được mọi người nhận ra. Lúc đầu, Quân không nghĩ đến việc mình muốn chơi thêm như vậy đâu vì quay rất cực. Chỉ đến khi có cảm giác thú vị vì phải từ chối, trốn tránh câu hỏi của rất nhiều khán giả, bạn bè khi xem chương trình, không thể lộ ra được vì đã cam kết với chương trình rồi. Sau này, Quân thấy giá như mình kín đáo hơn, cố gắng thay đổi đi sâu hơn thì sẽ vui hơn nữa.

Ở Việt Nam rất hiếm những giọng ca nam đẹp và bay bổng như Trung Quân. Vậy với giọng hát dễ nhận diện như vậy, mục đích của Quân khi nhận lời tham gia chương trình là gì?

Ban đầu Quân muốn tham gia chương trình để hát những ca khúc mình thích với bản phối mới, bởi Quân nghe có nhóm của anh Hoài Sa phối khí rồi âm thanh chương trình đầu tư rất khủng. Hơn nữa, sau 2 năm dịch, lâu rồi Quân cũng nên xuất hiện trên sóng truyền hình trở lại.

Bạn có tập bẻ giọng và trăn trở nghĩ cách đánh lạc hướng mọi người nhiều không?

Quân có tập bẻ giọng rất nhiều và nghĩ chắc cũng ổn rồi. Nhưng thời điểm Quân tập thì chưa nhận được bộ trang phục nên sau đó đã xảy ra nhiều vấn đề. Hôm duyệt chương trình, mặc bộ đồ vào, siết bụng rồi đeo mặt nạ, Quân không thể nào thở được. Khi mọi người xem phần trình diễn Keep Me In Love có để ý thấy nhiều đoạn Quân bị hụt hơi mà hầu như hiếm khi xảy ra trong các phần trình diễn của Quân lắm. Ban tổ chức mới nói: "Thôi không giả được nữa thì hát thật luôn, hãy hát hay nhất có thể để có những phần trình diễn thật đáng nhớ".

Quân có nghĩ việc bạn lên các fanpage âm nhạc chối đây đẩy Bướm Mặt Trăng không phải là mình càng khiến bản thân dễ lộ danh tính?

Thật ra Quân cũng biết thừa mọi người nghe vòng đầu là đã nhận ra Quân rồi. Nhưng mọi người hỏi thì mình đâu thể nào nhận được, bắt buộc phải chối thôi vì đó là cam kết của chương trình. Quân cũng không thể nào kiểm soát được hết việc này.

Các nhân vật mascot trên chương trình có biết danh tính của nhau hay cũng phải đoán già đoán non về nhau như dàn cố vấn?

Các mascot đều có lịch quay riêng. Quân phải đến đúng boong giờ được hẹn, vào thay đồ là đi ra quay luôn, quay xong chương trình sẽ có người đưa mascot vào phòng riêng, đóng kín cửa, có canh gác nữa nên Quân chỉ có thể đoán được lờ mờ vì các phòng chờ cách sân khấu cũng khá xa. Trong khi ghi hình chương trình thì cũng có một vài mascot nhắn tin riêng cho Quân, Quân cũng không dám nhận nhưng khi về xem phát sóng trên truyền hình thì mới đoán được là có những người mình không nghĩ người ta đã tham gia còn đứng bên cạnh mình như vậy nữa.

Ý tưởng về trang phục mascot là do nghệ sĩ tự đề xuất với nhà thiết kế hay do nhà thiết kế tự lên kế hoạch?

Ý tưởng về trang phục mascot là cả nghệ sĩ và NTK sẽ cùng bàn bạc. NTK gửi bản vẽ của một vài mẫu và hỏi nghệ sĩ muốn như thế nào. Quân muốn một bộ đồ nhẹ nhàng, không quá nặng và cồng kềnh như các nhân vật khác. Thêm nữa, đó sẽ là nhân vật nữ chứ không phải nam vì trước đó Quân muốn giả giọng nữ để đánh lừa cố vấn. Sau khi Quân thử trang phục thì phải mất nhiều ngày chỉnh sửa. Đôi guốc lúc đầu không đứng được, trang phục rộng, phần lông ở cổ quá nhiều nên khi hát dính lông vào miệng... Quay xong là lại chỉnh tiếp để bộ đồ thoải mái nhất có thể.

Trung Quân thích nhất nhân vật nào trong cả 3 bảng đấu?

Mascot nào Quân cũng thích hết vì khi theo dõi trên truyền hình thấy mọi người rất đẹp nhưng Quân thích nhất là chị Phượng Hoàng Lửa cùng bảng đấu. Khi quay chung ngày, Quân đã cảm thấy giọng hát này quá hay, dù lúc đó Quân không thể nhận ra được giọng hát đó là ai nhưng vẫn thấy quá xuất sắc đi. Về nhà xem thì thấy đó 100% là người mình nghĩ rồi mới thấy mình thích người này quả không sai.

Khán giả cho rằng Ca sĩ mặt nạ có sự tính toán ưu ái cho một số nghệ sĩ ở các bảng đấu, Trung Quân nghĩ sao về ý kiến này?

Thật ra Quân nghĩ chương trình nào cũng thế, ekip cũng có những toan tính riêng để thành công, có thể đạt được lượt xem nhiều nhất, mọi thứ đều tự nhiên theo một cách sắp đặt. Khi ghi hình, mọi người cũng không biết nhân vật mascot đó thể hiện ra sao. Ví dụ như trường hợp của Quân, BTC cũng không biết trước tình huống của Quân vui vẻ, hài hước vì trước đây chưa từng làm việc với Quân bao giờ.

Bướm Mặt Trăng là giọng ca được khán giả đánh giá ổn áp nhất trong số các nhân vật mascot nam. Bạn có cảm thấy bất công khi phải dừng chân tại chương trình khá sớm?

Quân thấy cũng không bất công đâu vì tiêu chí chương trình không phải tìm ra người hát hay nhất mà tìm ra người khán giả tò mò nhất. Giọng hát Quân đã "tố cáo" tất cả rồi thì làm sao mà đi sâu hơn được dù Quân cũng muốn điều đó. Các anh chị cố vấn cũng cố gắng lái Quân sang nhân vật khác để người ta tò mò đoán nhưng ai cũng đoán 100% là Quân rồi. Đã qua 3 vòng mà không có ca khúc nào làm mọi người nhận thấy Quân là người khác thì Quân nghĩ việc mình đi về là chuyện bình thường thôi. Quân cũng thấy hơi buồn vì mình còn muốn thể hiện nhiều hơn nữa tại chương trình.

Trung Quân có nghĩ tỷ lệ bình chọn từ khán giả trường quay cũng có sự can thiệp từ ban tổ chức?

Quân cũng không để ý lắm vì lúc bình chọn thì các nhân vật mascot đều đang trong trạng thái nghỉ nên không biết thế nào. Nếu có sự sắp xếp thì Quân nghĩ đó là chuyện bình thường vì chúng ta đang chơi một gameshow truyền hình chứ không phải một cuộc thi âm nhạc giành giải thưởng.

Bạn nghĩ thế nào khi mọi người cho rằng: "Trung Quân có thể biến bản hit của người khác thành bản hit riêng của mình"?

Thật ra Quân cũng không thích suy nghĩ "hay hơn bản gốc" vì nếu không có bản gốc thì làm sao mình có thể có sườn để phát triển bài đó hơn. Khi đưa một bài hát mới cho mình thì ngay thời điểm nhận bài đấy, sau 1 thời gian sau mình mới thấy đáng lẽ mình nên hát thế này thế kia. Một bài hát của ca sĩ khác Quân cũng nghĩ nên hát thế này thế kia vô hình trung thì mọi người sẽ thấy sự khác biệt giữa bài hát đó và bài hát của Quân.

Khi Quân cover một ca khúc, đó phải là bài hát mình thật sự thích, khi tác giả đồng ý cho mình hát thì mình phải hát thật hay, hay nhất có thể của mình. Quân không quan tâm có hay hơn thế nào không nhưng phải hay nhất và phải dựa trên cảm xúc riêng của mình. Việc mình cover cũng cần phải khác đi, vô tình gây cho người nghe cảm giác khác cảm xúc, màu bài hát nhưng Quân chỉ làm khi mình thấy hay mà thôi.

Bạn nghĩ vì sao Ca sĩ mặt nạ lại thành công đến thế?

Đó là nhờ dàn cố vấn, thí sinh quá khủng, ban tổ chức đầu tư quá nhiều kinh phí từ mascot, việc đi lại của người chơi đều chỉn chu, truyền thông cũng rất tốt nữa. Thêm nữa là âm nhạc quá hay, lâu lắm rồi Quân mới thấy có một chương trình phần âm nhạc hay như vậy. Ca sĩ chọn bài, hát bài nào cũng hay. Quân cảm thấy giữa thị trường gameshow hiện nay, Ca sĩ mặt nạ là làn gió rất mới. Mọi người sẽ có rất nhiều điều thú vị khi xem chương trình lần này.

Thời gian qua, Trung Quân "ẩn mình" khá lâu. Cuộc sống của bạn đã có những điều gì mới mẻ?

Quân không "ẩn mình" đâu vì thật ra Quân cũng đi hát đều đặn. Sau 2 năm dịch, Quân cũng không làm được gì và vẫn chưa có một sản phẩm nào quay trở lại thật hoành tráng sau Tình nào không như tình đầu. Quân cũng hơi lười nữa nên dạo gần đây cũng không có gì mới hết, chỉ giảm được số ký từ thời điểm dịch đến giờ. Hiện tại, Quân thấy khỏe mạnh, yêu đời rất nhiều.

Bằng cách nào bạn vượt qua được những cảm xúc tiêu cực vì trầm cảm?

Trước đây, Quân rất dễ xuôi theo những cảm xúc tiêu cực của mình. Nếu có chuyện không vui sẽ đắm chìm theo cảm giác đó cả ngày còn hiện tại nếu không vui, buồn bực chuyện gì thì Quân sẽ giải quyết luôn để chuyện đó qua đi, tiếp tục công việc khác. Quân cũng chịu khó chia sẻ hơn với người khác nên bây giờ cuộc sống Quân thoải mái, có mục tiêu làm việc hơn ngày trước.

Trong trường hợp nếu vướng phải ồn ào, Trung Quân của hiện tại có đủ can đảm để đọc những bình luận tiêu cực?

Trước đây Quân cũng đã từng vướng vào những ồn ào nhỏ rồi, Quân cũng đọc hết nên những bình luận tiêu cực cũng góp phần tạo ra cho mình chuyện trầm cảm. Đủ can đảm hay không thì Quân không biết nhưng Quân thật sự cũng mong mình sẽ không vướng vào ồn ào nào để không phải chịu đựng cảm giác ấy nữa.

Trung Quân của hiện tại khác gì so với thời điểm sau khi rời Vietnam Idol?

Quân bây giờ khỏe mạnh hơn, quậy phá hơn, lăn xả hơn với nghề của mình, không ngại thay đổi hình ảnh bản thân. Quân cũng chịu khó tham gia nhiều chương trình hơn. Trộm vía hậu Covid-19 thì mình lại hát tốt hơn nên bây giờ Quân cảm thấy mình đang sống những ngày tháng rất đẹp.

Liên tục ra những ca khúc về "mưa", Trung Quân dường như không muốn thoát khỏi danh xưng "thánh mưa"? Đây có phải là cách để bạn tạo dấu ấn cho riêng mình? Đã đến lúc bạn "chán" hình ảnh này và muốn thay đổi chưa?

Trước đây Quân có một lời hứa với người hâm mộ là dù hit hay không hit thì vẫn sẽ ra bài về mưa. Thêm một lý do nữa là là vì số lượng những ca khúc mưa mà các nhạc sĩ gửi cho Quân là quá nhiều. Đã nhận của người ta thì Quân cũng muốn phát hành vào mùa mưa. Đó như một sự kiện lặp lại để gửi đến khán giả đến với mình vì những cơn mưa mà thôi còn hiện tại Quân vẫn có những cái ấp ủ, mong muốn riêng, mục tiêu mới trong sự nghiệp.

Như Ca sĩ mặt nạ cũng là một cái mới mà mọi người thấy ở Quân. Trước đây, có thể mọi người nhìn Quân có vẻ nghiêm túc, nhạt nhẽo nhưng thật ra Quân cũng có nhiều khía cạnh khác, rất may mắn khi mình cũng thể hiện ra được tính cách đó trên chương trình.

Là người vào nghề đã 12 năm, Trung Quân nghĩ thế nào về chuyện các nghệ sĩ hiện nay thành "ca sĩ" quá dễ dàng, "cầm mic" đã thành ca sĩ?

Quân thấy chuyện thành ca sĩ dễ dàng như hiện giờ cũng là chuyện bình thường thôi vì giờ là thời đại 4.0, dễ tiếp cận phương tiện thông tin đại chúng. Ví dụ có một ca khúc hot trên TikTok, MXH thì bạn cũng rất có tiềm năng trở thành ca sĩ. Quan trọng là bạn có thể đi được đường dài hay không, bước ra khỏi thế giới ảo có còn được mọi người công nhận không thì cũng mất thời gian rất dài và phải khổ luyện đấy. Quân không vùi dập ước mơ của ai hết, ngược lại còn rất ủng hộ đam mê của các bạn nhưng các bạn cũng nên có sự chuẩn bị, học hành thật tốt để làm cho âm nhạc Việt ngày càng đi lên. Quân nghĩ đó nên là mục tiêu của các bạn ca sĩ trẻ bây giờ.

Nhiều nghệ sĩ thi Vietnam Idol cùng thời của Trung Quân cũng ồ ạt quay trở lại con đường ca hát trong thời gian gần đây nhưng có vẻ như độ nhận diện không cao bằng lớp ca sĩ trẻ GenZ hiện tại. Theo bạn, các nghệ sĩ cần liên tục thay đổi phong cách âm nhạc theo thời cuộc hay nên giữ chất riêng của mình?

Ở Ca sĩ mặt nạ, mọi người nhận ra Quân bởi vì giọng hát của Quân có chất riêng. Quân thấy nghệ sĩ thì đương nhiên cần có chất riêng rồi. Âm nhạc thì Quân nghĩ theo thời cuộc cũng được, giữ chất riêng cũng được nhưng quan trọng là phải hợp với bản thân mình, phải hát bài hát gì đấy mà người ta cảm thấy hay và đồng cảm. Có khoảng thời gian Quân cũng chạy theo những cái mới, làm mới bản thân mình nhưng vẫn chưa hay, chưa hợp thì chưa thành công.

Thời gian tới, Quân cũng muốn làm âm nhạc mới hơn chứ không phải chỉ có Ballad, những bài buồn như thế hoài. Quân chỉ có một lời khuyên cho các bạn trẻ là phải nghe, học thật nhiều để chúng ta có thể rèn luyện kỹ năng cho bản thân.

Có khả năng hoạt ngôn duyên dáng, hài hước, Trung Quân có nghĩ bản thân nên chăm đi show giải trí hơn để tiếp cận khán giả hay lấn sân thêm một lĩnh vực nào đó?

Mọi người thấy Bướm Mặt Trăng thế nào thì ở ngoài Quân cũng là một người như vậy. Quân hay pha trò, rất "khùng" đó. Quân cảm giác khi đeo mặt nạ con bướm vào thì mình như trở thành người khác, che đi bộ mặt Trung Quân của mình thì mình dễ quậy phá hơn được trên đấy, không sợ ai biết nhưng khi trở về hình ảnh Trung Quân hát Ballad thì khó quậy phá như vậy. Gần đây khi tham gia các chương trình, Quân cũng đều hoạt ngôn, vui vẻ hơn trước. Nhiều người đùa rằng khi đi xem show Quân thì cảm giác như đi xem chương trình tạp kỹ, vừa được đi hát vừa được xem hài luôn cho nên Quân rất mong muốn có thể tham gia các chương trình giải trí, làm cho bản thân cởi mở, đưa được tiếng cười đến cho mọi người.

Còn lấn sân thêm một lĩnh vực nào đó như đóng phim, đóng hài thì Quân nghĩ cố vấn nói đùa cho vui thôi chứ để trở thành diễn viên đóng hài được thì cũng cần học rất nhiều thứ. Việc hát của mình chưa thật sự quá xuất sắc nên cũng chưa nên lấn sân nhưng nếu có cơ hội, thấy có khả năng làm được thì Quân cũng không ngại.

Định hướng sắp tới của Trung Quân là gì?

Quân sẽ phát hành những ca khúc tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ, ra tiếp một MV tạm gọi là phần tiếp theo của Tình nào không như tình đầu, 1 album và có thể là 1 concert nữa. Rất mong mọi người ủng hộ và yêu thương Trung Quân nhé!

Cảm ơn những chia sẻ của Trung Quân, chúc bạn thành công với những dự án sắp tới!

