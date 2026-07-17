Thực đơn gây chú ý của Đan Trường giữa lúc bị tiền tiểu đường

Sau khi chia sẻ đang phải kiểm soát đường huyết và mỡ máu, nhiều người cũng chú ý đến thực đơn tại Bo's Coffee House của Đan Trường.

Mới đây, khi tham gia chương trình Khách đến nhà 8 của kênh 8 Sài Gòn, ca sĩ Lam Trường đã bày tỏ sự lo lắng dành cho Đan Trường. Anh nói rằng thấy đàn em thường xuyên có mặt tại quán cà phê để giao lưu với người hâm mộ, chụp ảnh và thưởng thức đồ uống nên không khỏi băn khoăn liệu việc uống nhiều nước ngọt có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Trước lời hỏi thăm của đàn anh, Đan Trường bất ngờ tiết lộ mình đang ở giai đoạn tiền tiểu đường. Nam ca sĩ cho biết, dù vóc dáng gầy nhưng kết quả khám sức khỏe gần đây lại cho thấy chỉ số đường huyết và mỡ máu đều ở mức cao.

Đan Trường bất ngờ tiết lộ mình đang ở giai đoạn tiền tiểu đường

"Tôi bị tiền tiểu đường do ăn nhiều tinh bột và đường. Trước đây thấy mình gầy nên không nghĩ phải kiêng cữ. Đến khi đi kiểm tra sức khỏe mới biết các chỉ số đều cao nên buộc phải thay đổi chế độ ăn uống", anh chia sẻ.

Đan Trường cho biết hiện mỗi tuần chỉ cho phép bản thân uống đồ ngọt một lần. Khi đến quán, anh chủ yếu giao lưu, chụp ảnh với khách chứ hầu như không uống nước. Nếu có dùng đồ uống hay tinh bột, anh chỉ sử dụng vào ban ngày để cơ thể có thời gian vận động, đốt năng lượng, đồng thời duy trì nguyên tắc không ăn sau 19h.

Nam ca sĩ cho biết hiện mỗi tuần chỉ cho phép bản thân uống đồ ngọt một lần

Chia sẻ của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm bởi chỉ ít lâu trước đó, vào cuối tháng 5/2026, anh vừa chính thức khai trương Bo's Coffee House. Thời gian qua, Đan Trường cũng thường xuyên có mặt tại quán để gặp gỡ người hâm mộ, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của các fan.

Đáng chú ý, đầu tháng 7 vừa qua, Đan Trường thông báo quán bổ sung lựa chọn dành cho những khách hàng theo đuổi lối sống lành mạnh. Từ ngày 1/7, Bo's Coffee House chính thức phục vụ đường ăn kiêng nhập khẩu từ Mỹ với 0 calo, vị ngọt thanh, phù hợp cho người muốn giảm lượng đường, ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng. Khách chỉ cần báo với nhân viên hoặc ghi chú khi đặt món là có thể thay thế đường thông thường bằng loại đường này.

Đầu tháng 7 vừa qua, nam ca sĩ thông báo quán bổ sung lựa chọn dành cho những khách hàng theo đuổi lối sống lành mạnh

Về thực đơn, Bo's Coffee House khá đa dạng với đủ các nhóm đồ uống từ cà phê, trà, trà sữa, matcha, sữa chua đến bánh ngọt. Trong đó, hai món cà phê được nhiều khách gợi ý nên thử là Cà phê sữa đá đặc biệt và Cà phê kem dẻo hạt lựu . Nếu thích trà, thực khách có thể lựa chọn trà atiso, đào cam sả, sen vàng, mãng cầu hay ô long nhiệt đới.

Nhóm sữa chua cũng phong phú với các vị phô mai, việt quất, dâu tây, chanh dây và matcha. Trong khi đó, menu trà sữa có những hương vị khá lạ như khoai lang, gạo rang, matcha hay sữa chuối chocolate. Bên cạnh đồ uống, quán còn phục vụ nhiều loại bánh sừng bò nhân mặn, ngọt và món bánh Bi-Color Vanilla Ribbon hình chiếc nơ xinh xắn – một trong những món được khách gọi nhiều nhất.

Menu của quán cà phê Bo's Coffee House

Điểm gây bất ngờ là dù nằm ngay khu vực trung tâm TP.HCM, mức giá tại Bo's Coffee House vẫn khá dễ tiếp cận, dao động khoảng 39.000–59.000 đồng cho hầu hết các món đồ uống và bánh ngọt.

Theo phía quản lý, Đan Trường trực tiếp tham gia lựa chọn nguyên liệu cho quán nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều. Dòng cà phê vẫn giữ phong cách pha phin quen thuộc của người Việt nhưng sử dụng hạt cà phê cao cấp nhập khẩu từ Pháp, trải qua quy trình rang xay và pha chế nghiêm ngặt để tạo hương vị đặc trưng. Bánh ngọt cũng được nhập từ đơn vị có nguồn gốc Pháp, sản xuất theo phong cách Pháp, song vẫn được giữ ở mức giá vừa túi tiền.

Anh trực tiếp tham gia lựa chọn nguyên liệu cho quán nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều

Bo's Coffee House tọa lạc tại số 263 Đinh Tiên Hoàng, ngay góc giao Trần Quang Khải - Nguyễn Huy Tự. Quán gồm một trệt và ba lầu, có thang máy riêng, thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu sáng và nhiều cửa kính lớn, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng dù nằm giữa khu trung tâm đông đúc.

Mỗi tầng mang một công năng khác nhau: tầng dưới phù hợp gặp gỡ, trò chuyện; lầu 2 yên tĩnh, thích hợp làm việc hoặc học tập; còn lầu 3 được xem là "góc ký ức" dành cho người hâm mộ Đan Trường với hàng loạt hình ảnh, album và kỷ vật gắn liền với sự nghiệp của nam ca sĩ. Đây cũng là khu vực có tầm nhìn đẹp nhất quán.

Hiện Đan Trường vẫn thường xuyên cập nhật lịch ghé quán trên trang cá nhân để người hâm mộ có thể sắp xếp thời gian đến gặp gỡ, giao lưu. Nhờ vậy, Bo's Coffee House không chỉ là một địa điểm thưởng thức cà phê mà còn trở thành nơi kết nối giữa nam ca sĩ và khán giả đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm.