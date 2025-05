"Thủ phạm" khiến hóa đơn tiền điện nhà bạn tăng cao

Mùa nắng nóng cao điểm đang khiến mức tiêu thụ điện sinh hoạt tăng mạnh, mối lo ngại về hóa đơn tiền điện tăng đột biến cũng là vấn đề khiến nhiều hộ gia đình đau đầu ở thời điểm này. Đặc biệt, việc sử dụng các thiết bị làm mát, trong đó máy điều hòa nhiệt độ, chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này nếu không có biện pháp sử dụng điện thông minh và hợp lý.

Hóa đơn tiền điện tăng cao là mối quan tâm của nhiều người, nhất là mùa nắng nóng (Ảnh minh họa)

Theo số liệu từ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), từ đầu tháng 4/2025, sản lượng điện tiêu thụ của khối hộ gia đình đã ghi nhận mức tăng trưởng nhanh chóng so với các tháng trước đó. Lý giải cho sự gia tăng này, EVNHANOI cho biết nguyên nhân chính là do nền nhiệt độ ngoài trời tăng cao kéo dài, khiến người dân phải sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện... với tần suất và thời gian dài hơn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 10h00 đến 14h00 và từ 19h00 đến 23h00. Bên cạnh đó, việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn như bếp từ, máy giặt, máy nước nóng trong cùng một thời điểm cũng góp phần làm tăng đáng kể lượng điện năng tiêu thụ.

Máy điều hòa được xác định là thiết bị "ngốn điện" nhất trong gia đình vào mùa nắng nóng. Mức tiêu thụ điện của điều hòa có thể chiếm từ 28% đến 64%, thậm chí lên tới 80% tổng lượng điện sinh hoạt của cả nhà, tùy thuộc vào tần suất và điều kiện sử dụng cụ thể.

"Thủ phạm" khiến hóa đơn tiền điện nhiều hộ gia đình tăng cao

Đặc biệt, nhiệt độ môi trường bên ngoài có ảnh hưởng trực tiếp đến lượng điện tiêu thụ của điều hòa. Theo tính toán, cứ mỗi khi nhiệt độ môi trường tăng thêm 1°C, mức tiêu thụ điện của điều hòa tăng khoảng 2% đến 3%. Điều này có nghĩa là nếu nền nhiệt tăng 5°C, lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa có thể tăng thêm khoảng 10%. Chính vì nguyên lý vận hành này, điều hòa sẽ phải hoạt động vất vả hơn và tiêu tốn điện nhiều hơn đáng kể khi thời tiết cực kỳ nóng (35–40°C) so với những ngày "dễ chịu" hơn một chút (30–35°C).

Bên cạnh yếu tố nhiệt độ ngoài trời, thói quen cài đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp cũng là một "thủ phạm" gây lãng phí điện năng. Cứ giảm 1°C so với mức cài đặt tiêu chuẩn, điều hòa sẽ tiêu thụ thêm từ 1,5% đến 2% lượng điện. Do đó, để tiết kiệm điện hiệu quả, EVNHANOI khuyến cáo người dân chỉ nên cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 25 - 26 độ C trở lên.

EVNHANOI khuyến nghị các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả: Tắt các thiết bị điện không cần thiết

Hạn chế vận hành các thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm tiêu thụ điện từ 10h00–14h00 và 19h00–23h00 hàng ngày

Tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện cùng lúc, nhằm giảm nguy cơ quá tải lưới điện và phòng ngừa sự cố cháy nổ tại trạm điện, khu dân cư

Ưu tiên lựa chọn thiết bị điện có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao (sao năng lượng), chuyển đổi sang sử dụng bóng đèn LED và điều hòa inverter...