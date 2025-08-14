Thông tin mới nhất về vụ kiện của ca sĩ Jack-J97 yêu cầu xác định cha cho con

Ngày 13/8, theo thông tin trên báo Dân Trí, TAND khu vực 2 (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM) đã có thông báo thụ lý vụ án tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn là anh Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) và bị đơn là chị Trần Nguyễn Thiên An (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình).

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, ngày 30/6/2025, TAND Khu vực 2 - TP.HCM đã nhận hồ sơ theo quyết định chuyển vụ án của TAND TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND Khu vực 16 - TP.HCM).

Họp báo của Jack diễn ra hôm 16/7 vừa qua

Tại đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án giải quyết các nội dung, gồm: Xác định trẻ T.Y.Đ. là con ruột của ông. Bà Trần Nguyễn Thiên An không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với trẻ Đ.

Kèm theo đơn khởi kiện là toàn bộ hồ sơ vụ án gồm 135 bút lục.

TAND Khu vực 2 - TP.HCM căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 BLTTDS để thông báo cho VKSND Khu vực 2 - TP.HCM và các đương sự được biết.

TAND Khu vực 2 - TP.HCM cũng thông báo cho phía bị đơn, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải nộp cho toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố (nếu có).

Trường hợp cần gia hạn, phải có đơn xin gia hạn gửi cho toà án nêu rõ lý do để xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không nộp cho tòa án văn bản về ý kiến của mình, toà án sẽ căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.