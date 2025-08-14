Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị kết án 6 năm tù

Trước đó, ngày 8/8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng, về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. ﻿Đến ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm. ﻿Chiều muộn 13/8, Thái Khắc Thành được tại ngoại,﻿ trở về với gia đình, chờ phiên tòa phúc thẩm