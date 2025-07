Luật sư của Jack tiết lộ lý do nam ca sĩ khởi kiện đòi quyền làm cha

Sáng 16/7, buổi họp báo của Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) trở thành tâm điểm gây chú ý với dư luận. Bên cạnh những chia sẻ của mẹ Jack xoay quanh ồn ào liên quan đến đời tư, thì luật sư cũng đã có những chia sẻ về những vấn đề pháp lý liên quan đến vụ kiện xác định cha con giữa nam ca sĩ và con gái diễn viên Thiên An.

Được biết, Luật sư Trịnh Đức Duy và luật sự Trần Thị Phụng - là hai luật sư hỗ trợ pháp lý cho ca sĩ Jack trong vụ kiện này.

Buổi họp báo của ca sĩ Jack sáng ngày 16/7

Luật sư Trịnh Đức Duy cho biết, liên quan đến vụ kiện xác định cha con với nguyên đơn là anh Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) và bị đơn là chị Trần Nguyễn Thiên An (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM), cách đây 3 tháng ca sĩ đã nộp đơn lên Tòa án nhân dân TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là Tòa án nhân dân khu vực 16 - TPHCM).

Trong thời gian đó, TAND cũng đã mời ca sĩ Jack lên làm việc và nộp những chứng cứ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thì hồ sơ vụ án đã được chuyển Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM đã tiếp nhận.

Theo luật sư, hồ sơ vụ án được chuyển tiếp là do phái bị đơn đã chuyển nơi cư trú. Do đó, Tòa án nhân dân TP Thuận An đã chuyển hồ sơ vụ án hôn nhân và gia đình về việc "tranh chấp xác định cha cho con" giữa ông Tuấn với bà An đến Tòa án nhân dân TP Thủ Đức (nay là Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM) để giải quyết theo thẩm quyền.

Luật sư Trịnh Đức Duy và luật sự Trần Thị Phụng - là hai luật sư hỗ trợ pháp lý cho ca sĩ Jack trong vụ kiện

Luật sư Duy cũng cho biết, "Phía bên bị đơn cũng đã nhờ một đơn vị pháp lý và cũng đưa thông tin sẵn sàng hợp tác. Bất cứ luật sư nào khi tiếp nhận vụ án cũng mong muốn được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Do đó khi chúng tôi nhận được thông tin phản hồi sẽ sẵn sàng hợp tác để giải quyết dứt điểm, chúng tôi cũng hy vọng giải quyết cho xong vụ án này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận được thông tin chuyển hồ sơ vụ án. Đồng thời, một nhân vật chính trong câu chuyện này ở phía bị đơn lại gửi đơn xin đình chỉ vụ án.

Đình chỉ vụ án ở đây là khép lại vụ án này và bác bỏ yêu cầu của nghệ sĩ Jack. Trong khi trước đó lại nói sẽ phối hợp trong việc xác định mối quan hệ cha con của nghệ sĩ Jack. Từ đây, phần nào đó chúng tôi thấy được sự mâu thuẫn".

Luật sư Trịnh Đức Duy

Trước câu hỏi "Vì sao Jack lại khởi kiện đòi quyền làm cha của mình?", luật sư Duy cho biết, "Quyền thăm nom, quyền làm cha của nam nghệ sĩ phần nào đã bị ngăn cản. Về góc độ pháp lý, là nhằm đảm bảo tính chính danh Jack là cha của cháu bé, để cháu bé có quyền được yêu thương, được chăm sóc và thậm chí là quyền thừa kế. Để tránh sau này có thể phát sinh tranh chấp thừa kế. Việc nghệ sĩ Jack khởi kiện yêu cầu xác định cha con tôi cho rằng là yêu cầu chính đáng và hợp pháp".

Bên cạnh đó, Luật sư Duy cho biết sau đây sẽ tiếp tục có những buổi làm việc với Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM và sẽ sớm có thông tin đến báo chí.