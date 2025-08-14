Cụ bà U70 đến Agribank yêu cầu chuyển 300 triệu vào tài khoản Vietcombank: Nhân viên thấy bất thường liền báo công an

Công an thành phố Đà Nẵng vừa cho biết kịp thời ngăn chặn cụ bà U70 chuyển 300 triệu đồng cho kẻ giả danh Công an lừa đảo.

Sau khi bị đối tượng giả danh Công an gọi điện thông báo mình nằm trong đường dây “rửa tiền, lừa đảo” và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, bà V.T.P (SN 1957), trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đến ngân hàng với mục đích chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. May mắn cho bà P. khi nhân viên ngân hàng thấy bà có biểu hiện lạ nên đã báo cho Công an phường kịp thời có mặt để ngăn chặn.

Cụ thể, chiều 13/8, Công an phường Cẩm Lệ phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (địa chỉ 349 Cách mạng Tháng 8, thành phố Đà Nẵng) kịp thời ngăn chặn vụ 01 người dân đến chuyển tiền cho đối tượng giả danh Công an lừa đảo qua không gian mạng.

Sau khi ngăn chặn được việc bà P. chuyển tiền, cơ quan Công an phối hợp với Ngân hàng hoàn tất các thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.

Theo đó, lúc 14 giờ 30 phút, bà V.T.P đến chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực Cẩm Lệ chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên Ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện lạ như run rẩy và lo lắng nên đã báo cho Công an phường đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường kịp thời có mặt, động viên tinh thần bà P. Sau khi trẫn tĩnh lại tinh thần, bà P. cho biết trước đó có nhận được điện thoại của người tự xưng là Công an nói “bà nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo”.

Sau đó đối tượng yêu cầu bà phải chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản 1059279306 Ngân hàng VCB, chủ tài khoản là “VÕ TUẤN KIỆT” để được giải quyết. Vì lo sợ nên bà P. đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Nhận thấy nội dung bà P. cung cấp có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo qua mạng nên lực lượng Công an giải thích, trấn an tư tưởng cho bà P. và phối hợp với Ngân hàng kịp thời ngăn chặn lệnh chuyển tiền trên; đồng thời hoàn tất các thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an cho rằng đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thao túng tâm lý nạn nhân, nhằm buộc bị hại thực hiện yêu cầu chuyển tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng.

Công an phường khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền tới người thân, bạn bè – đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh, sinh viên về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng; không để các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.