Thông tin chính thức vụ một quân nhân Quân khu 1 tử vong

Ngày 10/2, quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp, nhân viên quân khí thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1, tử vong do bị sốc nhiễm khuẩn não mô cầu thể tối cấp.

Ngay sau đó, Viện Y học dự phòng Quân đội đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 12, Sư đoàn 3.

Qua xét nghiệm, 7 mẫu được phát hiện dương tính với vi khuẩn não mô cầu, đây là những cán bộ, chiến sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp.

Đồng thời, đơn vị đã tổ chức cách ly, theo dõi đối với 7 quân nhân trên và tích cực phối hợp với Sư đoàn 3 cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 9/2, quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp báo cáo chỉ huy đại đội mình có biểu hiện bị sốt, buồn nôn và đau bụng. Quân nhân Nghiệp đã được bộ phận y tế của đơn vị thăm khám, truyền dịch, hạ sốt, kháng sinh và theo dõi. Tuy nhiên, sức khỏe của quân nhân Nghiệp vẫn không được cải thiện, đơn vị đã chuyển lên Bệnh viện Quân y 110, sau đó chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị. Tại đây, các y, bác sĩ đã tích cực điều trị cứu chữa song quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp không qua khỏi.

Qua kết quả xét nghiệm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác định, quân nhân Nghiệp ngừng tuần hoàn ngoại viện do sốc nhiễm khuẩn do não mô cầu thể tối cấp.

"Chẩn đoán chính xác là bệnh nhân sốt nhiễm khuẩn, suy đa tạng do màng não cầu. Đây là một thể bệnh rất nặng của bệnh do vi khuẩn màng não cầu gây nên. Người ta hay gọi là thể sét đánh. Diễn biến của bệnh nhân rất tối cấp, diễn biến từ 8h sáng, cho đến khi đến viện khoảng 23 - 24 giờ, tức trong khoảng chưa đầy 24 tiếng. Bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng của sốc vi khuẩn, suy đa tạng, trong đó có tình trạng xuất huyết toàn thân, rất điển hình của bệnh xuất huyết do bệnh não mô cầu. Bệnh này thường xuất hiện ở những thanh niên trẻ", Đại tá, TS. Vũ Viết Sáng (Phó Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết.

Sau khi quân nhân Nghiệp tử vong, để bảo đảm khách quan, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã vào cuộc, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong (có sự chứng kiến của gia đình quân nhân Nghiệp) và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã cử đoàn công tác trực tiếp về gặp gỡ gia đình, địa phương thông báo vụ việc, động viên, giúp đỡ gia đình và thực hiện công tác chính sách, tổ chức tang lễ cho quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp theo đúng quy định.