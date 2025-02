Thông tin vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp tử vong

Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc về vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp, nhân viên quân khí thuộc Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 tử vong.

Hiện tại, Quân khu 1 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị và gia đình để giải quyết vụ việc theo quy định.

Còn theo kết luận của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp tử vong do viêm não mô cầu.

Thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.

"Chẩn đoán chính xác là bệnh nhân sốt nhiễm khuẩn, suy đa tạng do màng não cầu. Đây là một thể bệnh rất nặng của bệnh do vi khuẩn màng não cầu gây nên. Người ta hay gọi là thể sét đánh. Diễn biến của bệnh nhân rất tối cấp, diễn biến từ 8h sáng, cho đến khi đến viện khoảng 23 - 24 giờ, tức trong khoảng chưa đầy 24 tiếng. Bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng của sốc vi khuẩn, suy đa tạng, trong đó có tình trạng xuất huyết toàn thân, rất điển hình của bệnh xuất huyết do bệnh não mô cầu. Bệnh này thường xuất hiện ở những thanh niên trẻ", Đại tá, TS. Vũ Viết Sáng (Phó Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết.