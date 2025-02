Góc độ pháp lý vụ shipper bị tài xế Lexus đánh thương tích 3%: Vẫn có thể xử lý hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội xác định nạn nhân là anh L.X.H, SN: 1994, trú tại: Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội bị chấn động não tỷ lệ tổn hại thương tích là 3%.

Camera ghi lại hình ảnh shipper bị hành hung

Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật

Trao đổi với chúng tôi dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, cho rằng mọi hành vi đánh người gây thương tích nơi công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội đều có thể bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng.

Diễn tiến qua clip cho thấy hành vi của đối tượng trên xe ô tô đánh shipper là rất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Dù bất kỳ mâu thuẫn giữa các bên là gì thì hành vi đánh người không có khả năng tự vệ là hành vi nguy hiểm cho xã hội”, luật sư Cường nhấn mạnh.

Nội dung qua clip cho thấy người đàn ông từ xe ô tô đi xuống liên tục đánh vào mặt của shipper, không những đánh bằng tay mà còn sử dụng hung khí nguy hiểm là mũ bảo hiểm để đánh vào mặt nạn nhân gây ra thương tích nghiêm trọng.

Điều đáng chú ý là shipper lại là người khuyết tật, hoàn toàn không có khả năng chống trả trước sự tấn công của người đàn ông.

Theo luật sư, trong trường hợp kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân có tỷ lệ thương tích thì dù tỷ lệ thương tích dưới 11% và có yêu cầu khởi tố của người bị hại thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông đã đánh shipper này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 bộ luật hình sự.

“Như vậy trong trường hợp nạn nhân có thương tích kể cả trường hợp tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc dùng hung khí nguy hiểm, với người không có khả năng tự vệ … thì vẫn xử lý hình sự người đàn ông đã đánh shipper về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Đánh người nơi công cộng ảnh hưởng xấu đến xã hội

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, trong trường hợp nạn nhân không có tỷ lệ thương tích hoặc có tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng không đề nghị xử lý về tội cố ý gây thương tích thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý với người đàn ông đã đánh shipper về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

Hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này không chỉ xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của nạn nhân mà còn xâm phạm đến trật tự công cộng, an toàn công cộng, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội.

Bởi vậy, hành vi đánh người nơi công cộng dẫn đến hậu quả ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 318 bộ luật hình sự.

Nạn nhân bị thương tích 3% theo kết quả giám định

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm. Bởi vậy, trong vụ việc này nếu không đủ căn cứ để xử lý về tội cố ý gây thương tích do nạn nhân không yêu cầu thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng với chế tài là bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.