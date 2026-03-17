Thông báo nóng tới tất cả bị hại của Giám đốc Lê Thế Quang vừa bị bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự do bị can Lê Thế Quang (sinh năm 1990), trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng – Giám đốc Công ty TNHH LA HOÀNG NHÂN, Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan thực hiện.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với La Thế Quang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nội dung vụ việc thể hiện, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, La Thế Quang sử dụng fanpage Facebook của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo Kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu.

Đối tượng quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng Trung tâm có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, cam kết sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chính quy do nhà trường cấp.

Tin tưởng nội dung quảng cáo, bước đầu cơ quan Công an xác định có 9 học viên đã nộp hồ sơ và đóng học phí với tổng số tiền 99,5 triệu đồng, mức thu từ 9,5 triệu đến 15 triệu đồng mỗi người. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định giữa Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Theo đó, chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, tự giảng dạy. Để tạo lòng tin, đối tượng đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, qua đó tiếp tục thu hút thêm người đăng ký. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 15/2 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với La Thế Quang để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của La Thế Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế); địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Ngọc Minh Hải, số điện thoại 0905.556.606.