Ai từng chuyển tiền cho các Facebook “Thường Yaz”, “Cường sports”… khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc" xảy ra trong năm 2024 – 2025 tại tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh, thành trên cả nước do các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (32 tuổi), Nguyễn Văn Linh (25 tuổi) và Nguyễn Hữu Quý (25 tuổi) cùng trú tại Thành phố Huế thực hiện.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2025, các đối tượng trên đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như: "Thường Yaz", "Nguyễn Cường Xipo", "Cường sports", "Nguyễn Hải Trường"… để đăng tải các bài viết rao bán các loại xe mô tô như Xipo, Yaz, Satria, Nova.

Ba đối tượng Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Quý (từ bên trái qua). Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Khi có khách liên hệ mua xe, các đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc; để khách tin tưởng chuyển thêm tiền, các đối tượng tiếp tục gửi video quay cảnh đưa xe cho nhà xe vận chuyển, viết phiếu xuất kho xe, gọi điện đóng vai là tài xế đang vận chuyển xe Xì Po, Yaz, Satria, Nova rồi yêu cầu khách thanh toán đủ số tiền mua xe. Sau khi nhận được tiền mua xe của khách, các đối tượng không thực hiện giao xe mà tiến hành chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook để lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là bị hại của các đối tượng với thủ đoạn nêu trên, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết theo quy định.

Các đối tượng làm giả phiếu xuất kho để lừa các bị hại chuyển tiền. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Mọi thông tin xin liên hệ: Đồng chí Phạm Viết Trung – Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng; Số điện thoại: 0337.336.036.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân biết thông tin liên quan đến vụ việc phối hợp cung cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.