Nữ shipper bị nam thanh niên lao vào hành hung giữa đường ở TP.HCM, clip lan truyền gây bức xúc

Ngày 16/3, Công an phường Gia Định (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nữ shipper bị hành hùng trên địa bàn. Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip cảnh một nam thanh niên tấn công nữ shipper (người giao hàng) trên đường.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nữ shipper chạy xe máy đến khu vực nói trên để giao hàng. Tại đây, một nam thanh niên lời qua tiếng lại với nữ tài xế, sau đó bất ngờ lao vào hành hung và xô ngã xe máy của nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã chạy đến can ngăn, nam thanh niên rời đi ngay sau đó. Nữ shipper được người dân đỡ dậy và đưa vào bên trong nghỉ ngơi.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 15/3, tại đường Trần Nguyên Đán, phường Gia Định. Sau vụ việc, nạn nhân đã đến Công an phường Gia Định để trình báo.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chị H.T.D.T. (SN 1982, ngụ phường Bình Lợi Trung) là nạn nhân trong vụ việc. Người hành hung chị T. cũng được lực lượng chức năng mời về trụ sở để làm việc ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.