Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 7/10 đến 10h ngày 8/10), khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm cụ thể như: Phìn Hồ (Lai Châu) 52,5mm; Đồng Tâm (Phú Thọ) 88,6mm; Trịnh Tường (Lào Cai) 136,4mm; Hồ Thầu (Tuyên Quang) 132mm; Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 171,2mm; Hồng An (Cao Bằng) 46,6mm; Tân Lập (Lạng Sơn) 41,8mm; và đặc biệt Xuân Hương (Bắc Ninh) lên tới 213,4mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, nhiều khu vực trong số này đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, với độ ẩm trên 85%.

Trong vài giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 5–15mm, có nơi trên 40mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các khu vực đồi núi, đặc biệt là ở Cao Bằng và Thái Nguyên (nguy cơ ở cấp độ 2), còn các khu vực khác ở mức cấp 1.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường được đánh giá là hiện hữu. Các hiện tượng này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh và gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh tế – xã hội.