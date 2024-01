Thói xấu của nhiều người tăng nguy cơ mắc 3 loại ung thư, nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành cũng gấp đôi

Tomono Nao, nhà tư vấn tâm lý và hướng dẫn giấc ngủ người Nhật cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc thiếu ngủ có thể tác động tiêu cực đến thể chất và tinh thần, hệ miễn dịch cũng suy giảm chỉ trong thời gian ngắn, tình cách cũng thay đổi rõ rệt theo chiều hướng xấu đi.



Thiếu ngủ, ngủ ít vào ban đêm có thể tăng nguy cơ mắc các loại bệnh nguy hiểm

Tomono Nao cho biết, giấc ngủ là hoàn toàn cần thiết để phục hồi tinh thần và trí não. Nếu rơi vào tình trạng ngủ không đủ giấc (như ngủ quá ngắn hoặc rối loạn giấc ngủ) sẽ gây hại cho sức khỏe thể chất, tinh thần và cả việc duy trì sức khỏe não bộ.

So với người ngủ 7 tiếng/ngày, nếu phụ nữ ngủ dưới 4 tiếng thì nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành tăng 2,3 lần. Cùng với đó, bất kể nam nữ, việc thiếu ngủ cũng tăng nguy cơ tủ vong do mọi nguyên nhân lên 1,3 lần.

Ngoài ra, thời lượng điểm ngủ cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, so với những phụ nữ làm việc ca sáng, những phụ nữ làm ca tối ba lần một tháng có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 1,36 lần và nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung cao gấp 1,47 lần.

Đối với nam giới, những người thường xuyên làm ca tối có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 3 lần người thường.

Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng đã tuyên bố ngay từ năm 2007, làm việc ca đêm cũng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Chính vì vậy, bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người nên cố gắng duy trì tình trạng giấc ngủ tốt, duy trì lịch trình cố định cũng như ngủ trong môi trường tối càng nhiều càng tốt.

Một nghiên cứu khác đăng trên Tạp chí Dịch tễ học Mỹ chỉ ra rằng ánh sáng vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến khả năng tiết melatonin của cơ thể, từ đó thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào khối u. Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông làm việc ca đêm dài không chỉ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 3 lần mà còn tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi và bàng quang.

Cách để cơ thể nhanh chìm vào giấc ngủ

Rõ ràng từ các nghiên cứu trên có thể thấy, giấc ngủ ngon là điều không thể thiếu đối với trí não của con người cũng như duy trì sức khỏe thể chất và ngăn ngừa ung thư. Ngoài việc hạn chế làm ca đêm, Tomono Nao còn gợi ý nên xem xét lại môi trường ngủ cũng như đảm bảo ngủ đủ giấc.

Việc ngâm mình trong nước nóng 40 độ khoảng 15 phút có thể làm tăng nhiệt độ sâu trong cơ thể lên 0,5 độ và chúng sẽ trở lại trạng thái ban đầu sau 90 phút. Chính vì vậy, bạn nên tắm khoảng 90 phút trước khi đi ngủ. Sau đó, cơ thể sẽ dần giảm nhiệt và bạn cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Ngoài ra, do thời tiết lạnh của mùa đông nên nhiều người có thói quen mang tất đi ngủ. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến chân không thể tản nhiệt, nhiệt độ không thể giảm sâu khiến cơ thể khó chuẩn bị cho giấc ngủ.

Cùng với đó, cũng hãy chuẩn bị một không gian thoải mái trong phòng ngủ với một tấm nệm êm, chăn ấm để đảm bảo giấc ngủ ngon. Nên sử dụng ga trải giường bằng cotton, dùng gối sa-tanh để tạo cảm giác dễ chịu. Nhiệt độ phòng tốt nhất để ngủ là từ 26-28 độ C và cần đảm bảo không khí lưu thông.



Đặc biệt nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ vì ánh sáng từ chúng có thể gây ức chế các hormon ngủ cũng như tăng nhiệt độ cơ thể bằng cách sản xuất hoóc- môn cortisol khiến cơ thể tỉnh táo.

Nguồn: edh.tw