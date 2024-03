Thời trang lưu trữ (Archive Fashion): Khi những món "đồ cũ" được tôn vinh, thể hiện "quyền lực mềm" của các ngôi sao

Kim Kardashian trong chiếc đầm của cố minh tinh Marilyn Monroe, hiện đang trưng bày tại bảo tàng Ripley's Believe It or Not!. Tuy nhiên, việc Kim Kardashian được cho là đã làm hư hại chiếc váy 62 năm tuổi này đã khiến cô bị chỉ trích một thời gian dài bởi chính "cha đẻ chiếc váy" - NTK Bob Mackie và truyền thông cũng như giới mộ điệu