Mỹ nhân chuyển giới chuộng style hở bạo nhưng không bị chê phô phang, xứng danh "chiến thần thảm đỏ" thế hệ mới

Tham gia series truyền hình ăn khách Euphoria vào năm 2029, tên tuổi của Hunter Schafer bỗng vụt sáng và xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách MXH cũng như các mặt báo. Với xuất phát điểm là người mẫu, cô luôn biết cách toả sáng trước công chúng, ngay cả khi diện những bộ trang phục có phần lắt léo và hiểm hóc nhất.

Là một người yêu thích thời trang, Hunter Schafer không ngại thử sức mình trong các mẫu đầm mang thiên hướng avant-garde của Rick Owens hay Schiaparelli. Có lẽ đó là lý do mà trong thời gian gần đây, mỹ nhân chuyển giới liên tục lọt top sao mặc đẹp của các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, ELLE... Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc thời trang huyền thoại của Hunter Schafer những năm qua nhé.

Schiaparelli Haute Couture Spring 2024 show

Tham dự show diễn Haute Couture Spring 2024 cách đây vài hôm của Schiaparelli, Hunter Schafer đã khiến mọi người phải ngước nhìn ngay khi chỉ mặc một chiếc drapped dress cúp ngực có phần tối giản mà vẫn khoe được hình thể thon gọn, bờ vai mắc áo cùng vòng 1 quyến rũ.

Hunter Schafer quyến rũ trong thiết kế của Schiaparelli, thu hút mọi ống kính truyền thông tại Paris Haute Couture Week lần này

Cô cùng stylist Dara Allen đã tạo điểm nhấn cho set đồ với vòng cổ hoa ánh vàng vô cùng nổi bật, ton sur ton phần mũi giày của đôi cao gót Trompe-l'oeil toe đặc trưng của nhà mốt. Màn phô diễn vòng 1 của cô không những không bị chê mà còn được khen hết lời

Golden Globes Awards 2023

Trước đó, Hunter Schafer tham dự Lễ trao giải Golden Globes thứ 81 trong một thiết kế thuộc BST Spring/Summer 2024 của Prada. Thiết kế "cuốn theo chiều gió" thướt tha này đã đưa mỹ nhân chuyển giới vào danh sách sao mặc đẹp của nhiều tạp chí danh tiếng.

Thiết kế gây sốt nằm trong BST Spring/Summer 2024 của Prada

Khoảnh khắc gió thổi đúng lúc Hunter Schafer đang tạo dáng trên thảm đỏ đã tạo hiệu ứng vô cùng đẹp mắt



Vanity Fair Oscar Party 2023

Bước lên trên thảm đỏ của Vanity Fair Oscar Party, Hunter Schafer đã thu hút sự chú ý trong một thiết kế siêu táo bạo bao gồm một chân váy maxi màu ngà và một chiếc lông vũ thay cho bratop. Tại một sự kiện quy tụ rất nhiều ngôi sao đình đám, Hunter Schafer đã thực sự nổi bật với lựa chọn trang phục hiểm hóc của mình.

Tạo hình này của nữ diễn viên Euphoria được coi như cú hit thảm đỏ đầu tiên của NTK Ludovic de Saint Sernin tại thương hiệu Ann Demeulemeester. Tạp chí ELLE cũng từng dành không ít lời khen ngợi cho set đồ gợi cảm của Hunter Schafer

Buổi công chiếu phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes tạiLos Angeles

Trên thảm đỏ của buổi công chiếu phim điện ảnh The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes tại Los Angeles, Hunter Schafer đem tới một tạo hình vô cùng ấn tượng trong thiết kế của cut-out lắt léo thuộc BST Pre-Fall 2023 của Alexander McQueen. Để hoàn thiện vẻ ngoài quyến rũ của mình, Hunter để kiểu tóc được ép thẳng, layout makeup mắt khói và vòng tay bằng bạc ăn nhập với bộ đồ.

Buổi công chiếu phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes tại London

Quảng bá cho bộ phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes tại London, Hunter Schafer lựa chọn một set đồ 2 mảnh làm từ vải Lamé ánh vàng. Phần phục trang táo bạo này đã giúp mỹ nhân chuyển giới khoe thân hình bốc lửa và quyến rũ. Được biết đây là một thiết kế được Prada custom-made dựa trên một look trong BST Spring 2009 của nhà mốt.

Buổi công chiếu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes tại Đức

Hunter Schafer đã mặc một thiết kế Haute Couture của Schiaparelli cho buổi công chiếu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes tại Đức. Chiếc đầm bó sát ôm trọn hình thể quyến rũ của nữ diễn viên khiến cô trông giống như một tác phẩm body-painting đầy sống động. Chiếc đầm này cũng giúp Hunter nhận về nhiều lời khen của netizen và truyền thông.

Buổi công chiếu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes tại New York

Giống như một lời tri ân tới nhân vật Effie Trinket trong loạt phim ăn khách The Hunger Games, chiếc đầm hoa 3D của Marnie mà Hunter Schafer mặc tới buổi công chiếu phim tại New York đã khiến nhiều người sửng sốt vì quá lộng lẫy. Được biết, chi tiết hoa của chiếc đầm này được đính kết hoàn toàn thủ công, tạo nên một dáng vẻ tựa như một nàng tiên hoa cho nữ diễn viên. Hunter Schafer hoàn thiện vẻ ngoài với đôi giày cao gót màu trắng và khuyên tai hình giọt nước màu hồng của Swarovski.