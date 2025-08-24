Thời nào rồi mà còn phải ghi chép chi tiêu mới biết tiền đi đâu?

Muốn biết bản thân đã tiêu tiền cho những gì, phải ghi chép lại, cuối tháng còn có cơ sở mà nhìn vào xem xét. Đây là phương pháp nhiều người đang áp dụng, cũng là lời khuyên quản lý chi tiêu kinh điển. Làm được theo thì rõ là quá tốt, nhưng vấn đề chính là không phải ai cũng đủ chăm chỉ để ghi lại từng khoản chi.

Mà lắm khi cũng không hẳn do lười, chỉ đơn giản là “não cá vàng” nên lúc nhớ lúc quên, hôm ghi đủ, hôm không. Lời khuyên nên ghi chép chi tiêu dường như là việc không hiệu quả, cũng bất khả thi với những người như vậy.

2 cô gái dưới đây cũng trong tình cảnh ấy, từng vô cùng bất lực với việc cứ nhớ nhớ, quên quên, không biết tiền “chạy” đâu mất. Nhưng sau cùng, họ đã tìm ra cách quản lý chi tiêu nhàn tênh mà chẳng cần ghi chép gì nhiều.

Ngọc Mai (26 tuổi, Hà Nội): Chia tiền vào các tài khoản khác nhau cho từng nhu cầu cụ thể

Khoảng 2 năm trở lại đây, Ngọc Mai cho biết cô chẳng bao giờ ghi chép các khoản chi, nhưng cũng chưa có tháng nào bội chi, âm lương; còn chuyện nợ nần thì đương nhiên là càng không. Bí quyết của Ngọc Mai vô cùng đơn giản: Chia tiền vào các tài khoản khác nhau, mỗi tài khoản dùng cho 1 mục đích. Cứ nhận lương là cô phân phát ra như vậy, hạn mức thì có sẵn rồi, tiêu trong số đó là yên tâm không vượt ngân sách.

Ảnh minh họa

“Mình đang dùng 5 tài khoản ngân hàng và ví điện tử, có 1 tài khoản tiết kiệm nữa. Tiền tiết kiệm thì không nói, còn 5 tài khoản kia thì mình chia ra thành tài khoản để đi siêu thị, đặt đồ ăn, mua sắm,... Hàng tháng nhận lương là mình chuyển hết tiền đi như vậy cho dễ quản lý.

- Tiền thuê nhà (20% thu nhập): Chuyển khoản cho chủ nhà, mình đóng hàng tháng nên cũng dễ quản lý và không có áp lực phải gom 3 tháng hoặc 6 tháng tiền nhà đóng trong 1 lần.

- Tiền ăn (35% thu nhập): Mình để trong ví Momo. Tiền này là bao gồm cả tiền đặt đồ ăn lẫn tiền đi siêu thị. Mình tự cân đối thôi, lúc nào thấy tiền ăn còn ít thì thôi không ăn ngoài nữa, tự mua đồ về nấu chứ cũng không cố định là ăn ngoài bao nhiêu hôm, tự nấu bao nhiêu ngày.

- Tiền mua sắm (10% thu nhập): Mình để trong ví ShopeePay vì chủ yếu hay mua đồ trên sàn này.

- Tiền xăng (2% thu nhập): Mình rút ra thành tiền mặt, để trong ví cho tiện.

- Tiền tiết kiệm (15% thu nhập): Mình cài đặt chế độ tiết kiệm tự động trên app ngân hàng, nên nhiều khi cũng quên mất là mình có khoản tiết kiệm này.

- Để dành mua vàng (10% thu nhập): Khoản này mình chuyển sang 1 tài khoản ngân hàng khác, không cài app e-bank trên điện thoại để tránh tiêu lẹm vào. Bao giờ đủ mua 1 chỉ thì mình ra cây ATM rút tiền mặt, mang ra tiệm vàng mua.

- Tiền phòng thân (8% thu nhập): Mình gửi chị gái giữ giúp, nếu có chuyện gì mình không chủ động được thì chị dùng tiền đó để lo cho mình” - Ngọc Mai chia sẻ.

Kể từ khi áp dụng cách phân bổ thu nhập và quản lý chi tiêu thế này, Ngọc Mai không chỉ “nhẹ cả đầu” mà còn thấy yên tâm hơn hẳn về chuyện tiền nong. Cảnh chưa hết tháng đã hết tiền cũng không còn nữa, cô chỉ mất khoảng 2 tháng đầu để thích nghi với việc “mỗi nhu cầu đều bị áp hạn mức”. Sau đó, mọi thứ tự vào guồng.

Thanh Hằng (27 tuổi, TP.HCM): Lập ngân sách chi tiêu theo ngày

Thanh Hằng cho biết thu nhập hàng tháng của cô rơi vào khoảng 16,5 triệu đồng. Ngay khi nhận lương, Thanh Hằng sẽ trích 5 triệu đồng để gửi tiết kiệm. Với khoản tiền 11,5 triệu đồng còn lại, Thanh Hằng đem chia cho số ngày trong tháng, để tính ra được ngân sách chi tiêu trong 1 ngày. Con số này xấp xỉ 383.000 đồng. Trong đó:

Ảnh minh họa

- Tiền thuê nhà cùng phí dịch vụ, điện nước: 4,2 triệu/tháng, tương đương 140.000 đồng/ngày.

- Tiền ăn: 3,6 triệu đồng/tháng, tương đương 120.000 đồng/ngày

- Xăng: 320.000 đồng/tháng, tương đương 11.000 đồng/ngày

- Mua sắm: 3.360.000 đồng/tháng, tương đương 112.000 đồng/ngày.

"Sau khi trừ đi tiền tiết kiệm, một ngày mình chỉ có khoảng 383.000 đồng để chi tiêu. Khoản tiền này bao gồm tất cả các chi phí như tiền thuê nhà, phí dịch vụ, đi lại, ăn uống, mua sắm. Làm gì thì làm, tổng số tiền không được vượt quá 383.000 đồng/ngày là được. Sở dĩ mình phải làm thế này là vì mình rất hay mua sắm linh tinh, phải tính ra được ngân sách mua sắm trong 1 ngày thì mình mới không bội chi khoản này" - Thanh Hằng giải thích.

Thanh Hằng cũng cho biết thêm ngay vào ngày nhận lương, cô sẽ ngó 1 lượt các sản phẩm thiết yếu trong nhà như sữa tắm, dầu gội/xả, kem đánh răng, nước giặt/nước xả,... nếu có món nào sắp hết, cô sẽ mua trước vì đó là các sản phẩm thiết yếu. Sắm sửa hết đồ dùng thiết yếu xong hết, cô tiếp tục đem số tiền còn lại trong quỹ mua sắm chia cho số ngày trong tháng để biết được ngân sách mua quần áo, giày dép.

“Giả sử tháng này, mình sắm đồ trong danh sách ưu tiên hết 1.000.000đ rồi, thì nghĩa là mỗi ngày mình chỉ được phép tiêu khoảng 78.000đ cho việc mua sắm những thứ khác thôi, chứ không còn là 112.000đ/ngày nữa.

Chỉ được tiêu 78.000đ/ngày mà hôm nay lỡ đặt đôi giày 1.200.000đ thì nghĩa là 16 ngày tiếp theo, mình không được mua gì nữa. Bám vào lối tư duy như vậy nên mình hạn chế được việc tiêu lố tiền vì ham mua sắm" - Thanh Hằng chia sẻ.