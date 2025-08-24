Vietcombank, VPBank, VIB,...thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Vietcombank

Căn cứ điều 111 và điều 112 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo về thời gian nghỉ giao dịch trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

Thời gian nghỉ: nghỉ liền 04 (bốn) ngày, từ 30/8/2025 (Thứ Bảy) đến hết ngày 02/9/2024 (Thứ Ba).

VPBank

Các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng sẽ phục vụ đến hết ngày 29/8/2025, sau đó nghỉ từ 30/8 đến hết 2/9/2025 và trở lại làm việc từ 3/9/2025. Trong thời gian nghỉ lễ, các dịch vụ trực tuyến của VPBank như chuyển khoản nhanh 24/7, ngân hàng số VPBank NEO, mở tiết kiệm trực tuyến… vẫn hoạt động bình thường theo quy định.

VPBank lưu ý về các khoản vay đến hạn:

- Đến hạn vào ngày 30/8/2025, khách hàng có thể chủ động thanh toán qua VPBank NEO, hệ thống ATM/CDM.

- Đến hạn vào ngày 01-02/9/2025, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo thanh toán vào ngày 03/9/2025.

- Các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi đã bị quá hạn tính đến thời điểm từ ngày 01-02/9/2025, khách hàng thanh toán ngay toàn bộ dư nợ quá hạn (gốc, lãi, lãi quá hạn, lãi phạt quá hạn…) trước 17h00 ngày 03/9/2025.

- Khoản Thấu chi đến hạn ngày 01 - 02/9/2025, nếu KH thanh toán trước 17h00 ngày 03/9/2025, hệ thống không tính quá hạn.

VIB

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

Ngày 30/08/2025 (Thứ Bảy): Kết thúc giao dịch tiền mặt tại quầy vào lúc 11:30 và các giao dịch khác vào lúc 12:00; Ngày 01/09/2025 (Thứ Hai) – Ngày 02/09/2025 (Thứ Ba): Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; Ngày 03/09/2025 (Thứ Tư): Làm việc bình thường trở lại.

Trong thời gian nghỉ Lễ, giao dịch qua thẻ, MyVIB, Internet Banking và ATM vẫn thực hiện bình thường. Riêng với giao dịch chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng khác, khách hàng lưu ý chọn hình thức chuyển tiền qua số thẻ hoặc số tài khoản (MyVIB App) hoặc hình thức chuyển tiền nhanh (Internet Banking) trong thời gian nghỉ Lễ.

Thông báo thay đổi giờ giao dịch tại nhiều chi nhánh ngân hàng Hà Nội

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng lớn đã đưa ra thông báo điều chỉnh giờ giao dịch trong các ngày 21, 27, 29 và 30/8 tới đây, thời điểm Hà Nội tổ chức diễn tập và hợp luyện diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Vietcombank cho biết,22 phòng giao dịch của ngân hàng nằm trong khu vực hạn chế sẽ tạm ngừng giao dịch tiền mặt. Cụ thể, ngày 21/8 dừng từ 9 giờ 30, các ngày 27 và 29/8 dừng từ 14 giờ 30. Trong thời gian này, dịch vụ tại ATM và kênh giao dịch số vẫn hoạt động bình thường, khách hàng có thể tham khảo danh sách chi nhánh bị ảnh hưởng trên website Vietcombank hoặc đến giao dịch tại các điểm nằm ngoài khu vực hạn chế.

ACB cũng thông báo sẽ tạm ngừng giao dịch tiền mặt tại 7 chi nhánh trong ba ngày 21, 27 và 30/8. Ngân hàng khuyến khích khách hàng rút tiền, chuyển khoản qua ATM, CRM, ứng dụng ACB ONE hoặc lựa chọn các điểm giao dịch khác để thuận tiện hơn.

Techcombank cho biết, một số chi nhánh trên các tuyến phố bị hạn chế giao thông sẽ tạm ngừng giao dịch trong các ngày 21, 27 và 29/8, riêng ngày 30/8 sẽ ngừng giao dịch cả ngày. Đối với các điểm nằm trên những tuyến đường dễ xảy ra ùn tắc, thời gian tạm ngừng giao dịch tiền mặt bắt đầu từ 16 giờ; riêng ngày 30/8 sẽ áp dụng từ 11 giờ.