Một doanh nhân bất ngờ tiết lộ khoảnh khắc rất đời thường của Thân vương William tại biệt thự Forest Lodge, cùng thay đổi đáng chú ý trong tổ ấm mới.

Cuộc sống phía sau cánh cửa những dinh thự hoàng gia Anh luôn khiến công chúng tò mò, đặc biệt khi Thân vương William và Vương phi Kate chuyển đến Forest Lodge, ngôi nhà được xem là nơi ở lâu dài của gia đình năm người. Từ việc lựa chọn nội thất, thay đổi sàn nhà đến cách bài trí không gian sống, những thông tin về tổ ấm mới của cặp đôi liên tục thu hút sự chú ý. Thế nhưng, chi tiết mới nhất được tiết lộ lại không liên quan đến những món đồ xa xỉ hay cách trang trí sang trọng, mà là một thiết bị nhỏ được lắp đặt ngay phía sau máy giặt. Đáng nói, chính thái độ của William khi đội ngũ kỹ thuật đến làm việc mới khiến câu chuyện trở nên thú vị.

Thân vương William xuất hiện trong đôi tất, tay cầm tách trà khi thợ đang làm việc

Theo Marie Claire, vợ chồng Thân vương William và Vương phi Kate đã trang bị hệ thống lọc vi nhựa cho máy giặt tại Forest Lodge, dinh thự mang kiến trúc Georgia nằm trong khuôn viên Windsor Great Park. Sản phẩm được phát triển bởi Matter, công ty công nghệ môi trường từng lọt vào vòng chung kết Earthshot Prize năm 2025, giải thưởng do William sáng lập nhằm tìm kiếm những giải pháp ứng phó với các vấn đề môi trường toàn cầu.

Thông tin này được Adam Root, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Matter, chia sẻ với tạp chí People trong dịp lễ trao giải Earthshot Prize 2026 tại Ấn Độ. Theo lời ông, khi đội ngũ kỹ thuật đang tháo lắp các bộ phận phía sau máy giặt trong nhà Forest Lodge, Thân vương William bất ngờ xuất hiện. Không có bộ suit chỉn chu, cũng chẳng phải hình ảnh trang trọng thường thấy ở những sự kiện hoàng gia, William khi ấy chỉ đi tất và cầm một tách trà, xuất hiện ngay giữa lúc các nhân viên đang làm việc.

Adam Root nhớ lại đây là một khoảnh khắc đặc biệt đối với ông, bởi không phải ngày nào một người thợ đến lắp thiết bị gia dụng cũng có dịp gặp người thừa kế ngai vàng Anh trong hoàn cảnh đời thường như vậy. Chi tiết càng khiến câu chuyện thú vị hơn là William nhất quyết trả đủ tiền cho sản phẩm, không muốn nhận ưu đãi giảm giá dù chính anh là người sáng lập giải thưởng từng vinh danh công ty này ở vòng chung kết. Theo Adam Root, thái độ ấy cho thấy William thực sự quan tâm đến giải pháp môi trường mà Matter phát triển, thay vì chỉ dừng lại ở việc đưa ra những lời ủng hộ trong các sự kiện.

Từ chiếc máy giặt trong nhà đến lối sống bền vững của vợ chồng William – Kate

Thiết bị được lắp đặt tại Forest Lodge có chức năng thu giữ các sợi vi nhựa phát sinh trong quá trình giặt quần áo. Khi những loại vải tổng hợp được giặt, một lượng sợi cực nhỏ có thể tách ra và theo nước thải đi vào môi trường. Hệ thống lọc do Matter phát triển nhằm giữ lại những hạt này trước khi chúng tiếp tục theo dòng nước ra ngoài. Theo thông tin giới thiệu sản phẩm, thiết bị có khả năng thu giữ tới 97% lượng vi nhựa trong điều kiện thử nghiệm của hãng, đồng thời được thiết kế để lắp thêm vào hệ thống giặt gia đình mà không nhất thiết phải thay toàn bộ máy giặt.

Đáng chú ý, Forest Lodge không phải nơi duy nhất trong hệ thống nhà ở hoàng gia sử dụng giải pháp này. Trước đó, vào tháng 1/2026, khi đến thăm cơ sở của Matter tại Bristol, William từng chia sẻ việc trang bị thiết bị lọc tại các bất động sản gia đình sử dụng, bao gồm Forest Lodge, Anmer Hall và căn hộ tại Cung điện Kensington. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Adam Root còn tiết lộ công ty đã bán thiết bị cho chín cung điện và đang có kế hoạch lắp đặt tại Cung điện Buckingham. Điều này cho thấy sáng kiến từ một doanh nghiệp công nghệ môi trường đang từng bước được ứng dụng tại các cơ sở hoàng gia.

Về phần Forest Lodge, gia đình William - Kate chuyển đến đây từ cuối năm 2025 sau thời gian sinh sống tại Adelaide Cottage. Ngôi nhà có tám phòng ngủ, nằm trong khu vực nhiều cây xanh và được lựa chọn nhằm mang đến không gian riêng tư hơn cho ba người con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Theo những thông tin trước đó, Kate dành sự quan tâm đáng kể cho việc trang trí nội thất, từ sàn nhà đến các loại vải dệt của Anh, trong khi William cũng muốn đưa những giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường vào không gian sống.

Điều khiến câu chuyện này đáng chú ý không chỉ là việc một thành viên hoàng gia sở hữu thiết bị lọc nước thải từ máy giặt, mà còn ở cách William đưa các dự án từng được Earthshot Prize ghi nhận vào ứng dụng thực tế. Một giải pháp bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong thói quen sinh hoạt, thay vì chỉ gắn với những chiến dịch có quy mô lớn. Và giữa những thông tin về dinh thự xa hoa, nội thất đắt đỏ hay các nghi lễ trang trọng, hình ảnh vị vua tương lai đi tất, cầm tách trà, trò chuyện với những người thợ sửa máy giặt lại mang đến một góc nhìn gần gũi hiếm thấy về cuộc sống của gia đình xứ Wales.

Nguồn: Marie Claire, People