Thân vương William thừa nhận từng muốn làm DJ và lý do gia đình "phát cuồng" vì một show thực tế

Trong lần xuất hiện đầy bất ngờ trên sóng truyền hình quốc gia, Thân vương William đã khiến khán giả thích thú khi tiết lộ những góc khuất hài hước về cuộc sống đời thường, từ ước mơ làm DJ "xịt" thời trẻ cho đến bộ phim thực tế mà ba con nhỏ đang "phát cuồng".

Sinh ra với định mệnh gánh vác ngai vàng Vương quốc Anh, Thân vương William luôn gắn liền với hình ảnh chuẩn mực, chỉn chu và đầy trách nhiệm của một vị Vua tương lai. Thế nhưng, đằng sau tước vị cao quý và những nghi lễ hoàng gia khắt khe, người thừa kế 44 tuổi lại sở hữu những ước mơ thuở thiếu thời vô cùng bình dị, thậm chí có phần nghịch ngợm.

Mới đây, trong một chương trình trò chuyện giải trí đình đám, Thân vương xứ Wales đã khiến dàn sao Hollywood lẫn hàng triệu khán giả "bật ngửa" khi hài hước thú nhận về những ngã rẽ nghề nghiệp mà anh từng tò mò muốn thử sức nếu không mang trên mình sứ mệnh hoàng tộc.

Màn xuất hiện lịch sử trên "chiếc ghế sofa đỏ" huyền thoại

Khán giả truyền hình Anh quốc vừa được một phen trầm trồ khi Thân vương xứ Wales William bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình giải trí ăn khách The Graham Norton Show của đài BBC One.

Xuất hiện trên chiếc ghế sofa đỏ nổi tiếng bên cạnh dàn sao hạng A như nữ minh tinh Cate Blanchett, nữ diễn viên Hannah Waddingham và nhà bảo tồn thiên nhiên Robert Irwin, Thân vương William xuất hiện với phong thái vô cùng cởi mở, tự nhiên và thân thiện.

Mục đích chính của chuyến ghé thăm là chia sẻ về Giải thưởng Earthshot (Earthshot Prize) - giải thưởng môi trường toàn cầu do chính anh khởi xướng nhằm vinh danh các giải pháp bảo vệ hành tinh. William bộc bạch rằng anh từng cảm thấy mệt mỏi trước những thông tin tiêu cực về môi trường, và đó là lý do anh muốn tạo ra một giải thưởng truyền cảm hứng, kết nối sự lạc quan và hành động khẩn cấp trên toàn thế giới.

Tiết lộ gây sốt: Ước mơ làm cảnh sát và quãng thời gian... tập làm DJ!

Thế nhưng, khoảnh khắc khiến khán giả và MC Graham Norton hào hứng nhất lại là khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi: "Nếu không mang trên mình định mệnh trở thành Vua, con đường sự nghiệp của Thân vương sẽ như thế nào?".

Không ngần ngại, Thân vương xứ Wales vui vẻ bật mí về những "ngã rẽ" thời trẻ: "Khi còn nhỏ, tôi thực sự từng muốn trở thành một cảnh sát. Tôi từng nghĩ mình sẽ làm tốt công việc đó".

Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Vua tương lai của nước Anh tiếp tục khiến cả khán phòng rộ lên tiếng cười khi thừa nhận một giai đoạn "nổi loạn" đáng yêu: "Sau đó, tôi trải qua một giai đoạn rất muốn trở thành một DJ chơi nhạc..." - William hóm hỉnh thú nhận - "Nhưng thú thật là tôi chơi không giỏi lắm!".

Thực tế, trước khi đảm nhận toàn thời gian các nghĩa vụ hoàng gia, William đã có những năm tháng cống hiến đầy tự hào trong quân ngũ với vai trò phi công cứu hộ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) và phi công lái trực thăng cứu thương hàng không. Những trải nghiệm thực tế đó đã rèn luyện cho anh sự điềm tĩnh và tinh thần xả thân vì cộng đồng.

Sở thích xem phim và gameshow khiến 3 nhóc tỳ Hoàng gia "phát cuồng"

Bên cạnh những câu chuyện nghề nghiệp, Thân vương xứ Wales cũng hé lộ góc thư giãn bình dị của mình sau những giờ làm việc căng thẳng. Khác với hình dung của nhiều người về những thú vui xa xỉ, William lại là một "mọt phim" chính hiệu.

Anh chia sẻ mình là fan cuồng của đạo diễn tài ba Christopher Nolan, đặc biệt thích bộ ba phim The Dark Knight (Kỵ sĩ bóng đêm) về nhân vật Batman:

"Tôi thích những bộ phim gián tiếp chiêm nghiệm và có chiều sâu. Bộ phim Kỵ sĩ bóng đêm vừa tối tăm về tâm lý, vừa sâu sắc và vô cùng cuốn hút. Nolan đã lấy những khái niệm rất xa xôi để biến chúng thành kiệt tác giải trí tuyệt vời".

Đặc biệt, khi nói về cuộc sống gia đình bên Vương phi Kate Middleton và ba đứa trẻ Hoàng tử George (13 tuổi), Công chúa Charlotte (11 tuổi) và Hoàng tử Louis (8 tuổi), William vui vẻ cho biết cả gia đình anh đang "nghiện" chương trình truyền hình thực tế Celebrity Traitors:

"Tôi thích nó, cả gia đình tôi đều thích. Charlotte và Louis thì thực sự 'phát cuồng' vì show này. Đó là một chương trình truyền hình thực sự xuất sắc!".

Cuộc trò chuyện trên The Graham Norton Show một lần nữa khắc họa hình ảnh một vị Thân vương xứ Wales hiện đại, gần gũi và sẵn sàng kết nối với công chúng bằng sự chân thành.

Trong một chia sẻ trước đó về trọng trách gánh vác ngai vàng trong tương lai, Thân vương William từng khẳng định anh không hề e sợ những thay đổi: "Sự thay đổi là điều chắc chắn phải diễn ra, thay đổi vì những điều tốt đẹp hơn. Tôi đón nhận và tận hưởng điều đó chứ không hề sợ hãi. Nếu bạn không sống thật với chính mình và những giá trị mình tin tưởng, thì dù bạn là ai, bạn cũng sẽ bị lạc mất bản thân".

Từ ước mơ làm cảnh sát, trải nghiệm tập làm DJ cho đến niềm đam mê với phim ảnh và những phút giây quây quần xem TV cùng con cái, Thân vương William đã cho thấy một góc nhìn vô cùng đời thường và ấm áp của Hoàng gia Anh. Chính sự tự nhiên, chân thật ấy đã giúp anh chiếm trọn cảm tình của công chúng toàn cầu.

*Theo People