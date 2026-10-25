Lần đầu tiên có hoàng hậu làm cơ trưởng, tự lái máy bay Boeing 737 suốt 8 tiếng chở cả đoàn công tác

Vị hoàng hậu này đích thân lái máy bay đưa cả đoàn công tác từ Nhật Bản trở về Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, đúng ngày 22/10, Hoàng hậu Suthida đã hoàn thành chuyến công tác tại Nhật Bản (bắt đầu từ ngày 14/10) trên cương vị Đại sứ Toàn cầu của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF).

Cùng ngày, Hoàng hậu Thái Lan cùng đoàn hộ tống ra sân bay Hokkaido để trở về nước. Đáng chú ý, Hoàng hậu làm Cơ trưởng, trực tiếp điều khiển chuyên cơ Boeing 737 cất cánh từ Hokkaido và hạ cánh tại Sân bay Quân sự Don Mueang, Bangkok. Chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ đồng hồ.

Hoàng hậu Thái Lan xuất hiện rạng rỡ, cùng đoàn hộ tống ra sân bay Hokkaido để trở về nước, ngày 22/10.

Trước đó, vào ngày 14/10, Hoàng hậu Suthida cũng đã trực tiếp lái chuyên cơ đưa đoàn công tác từ Bangkok sang Nhật Bản. Hình ảnh vị hoàng hậu xinh đẹp của Thái Lan bước ra từ khoang lái máy bay và tự cầm lái ô tô di chuyển về khách sạn tại Sapporo khiến cho nhiều người có mặt tại sân bay khi đó phải bất ngờ.

Hoàng hậu Thái Lan tự điều khiển chuyên cơ tới Nhật Bản vào ngày 14/10. Ảnh: Thaiger

Trong chuyến công tác tới Nhật Bản từ 14 – 22/10 theo lời mời của Chủ tịch liên đoàn IIHF, Hoàng hậu Suthida đã theo dõi giải đấu, đồng thời trao huy chương và cúp cho các vận động viên.

Theo đài truyền hình Thai PBS, Hoàng hậu đã tích cực thúc đẩy môn khúc côn cầu trên băng tại Thái Lan. Đồng thời, Hoàng hậu cũng từng tham dự các sự kiện khúc côn cầu trên băng tại Thái Lan và Italy.

Hoàng hậu Suthida đến thăm Nhật Bản với tư cách là Đại sứ Toàn cầu về khúc côn cầu trên băng nữ của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF).

Hoàng hậu Thái Lan nhiều lần tự lái máy bay

Trên thực tế, trước chuyến công tác tới Nhật Bản, Hoàng hậu Suthida từng nhiều lần lái máy bay.

Gần nhất là vào ngày 8/10, Hoàng hậu 48 tuổi thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích JAS 39C Gripen(thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Thái Lan), với sự chứng kiến của Vua Maha Vajiralongkorn. Bà cũng trở thành đương kim hoàng hậu đầu tiên trên thế giới trực tiếp điều khiển máy bay chiến đấu.

Theo truyền thông Thái Lan, để chuẩn bị cho chuyến bay, Hoàng hậu Suthida đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của không quân. Hoàng hậu đã lưu trú dài ngày ở tỉnh Surat Thani kể từ tháng 8 để luyện tập trên thiết bị mô phỏng buồng lái.

Hoàng hậu Suthida trên buồng lái tiêm kích JAS 39C Gripen vào ngày 8/10. Ảnh: Bangkok Post

Hoàng hậu Suthida từng là cựu tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways. Bà bắt đầu lái máy bay từ năm 2010, đồng thời tích lũy khoảng gần 1.200 giờ bay trên các loại phi cơ huấn luyện và máy bay chở khách, trong đó có Boeing 737.

Theo Bangkok Post, Vua và Hoàng hậu Thái Lan đều là phi công được cấp chứng chỉ, khi có thể điều khiển nhiều loại máy bay, và đều sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Trên thực tế, Hoàng hậu Suthida cũng thường xuyên bay cùng Vua Maha Vajiralongkorn trong các chuyến công du hoàng gia, với vai trò cơ phó. Trong đó nổi bật là lần hạ cánh tại sân bay Paro của Bhutan, nơi có địa hình khó tiếp cận.

Bài tham khảo nguồn: Thai PBS, Thaiger, Royaloffice, Prachachat, Daily News Thailand