800.000 người biểu tình khắp cả nước, Pháp triển khai 70.000 cảnh sát, Paris "giống như bị phong tỏa"

Các cuộc tuần hành phần lớn diễn ra trong ôn hòa trước khi biến thành đụng độ tại Paris và Marseille.

Biểu tình khắp toàn quốc

Hàng trăm nghìn người biểu tình đã xuống đường diễu hành trên khắp nước Pháp hôm 24/10. Các cuộc tuần hành phần lớn diễn ra trong ôn hòa trước khi biến thành đụng độ tại Paris và Marseille, bất chấp một chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm ngăn chặn làn sóng bất ổn tương tự tuần trước tái diễn, Reuters đưa tin.

Theo các ước tính khác nhau từ chính quyền và công đoàn tổ chức CGT, các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy đã thu hút từ 410.000 đến 800.000 người tham gia trên khắp cả nước. Rõ ràng nhất là tại cuộc tuần hành chính ở Paris, con số ghi nhận từ các nguồn trên nằm trong khoảng từ 110.000 đến 250.000 người.

Cuộc biểu tình chính diễn ra tại khu vực rìa phía đông nam Paris, nơi người dân xuống đường để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng bất bình đẳng ngày càng sâu sắc.

Bầu không khí trở nên căng thẳng dữ dội sau khi cuộc tuần hành kết thúc. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng nhằm đối phó với một nhóm khoảng 500 thanh niên trùm đầu.

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, các nhóm thanh niên đã đốt các thùng rác để chặn đường, đồng thời ném đá và chai vào lực lượng an ninh. Cảnh sát cho biết nhiều cửa hàng, bao gồm hai tiệm kim hoàn, đã bị đập phá và hôi của.

Đụng độ cũng bùng phát tại Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes và Toulouse.

"Ở hầu hết mọi cuộc tuần hành, chúng tôi đều ghi nhận sự hình thành của các nhóm rủi ro cao này. Họ tách khỏi đoàn diễu hành chính và chủ động thực hiện các hành vi bạo lực", Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez phát biểu, đồng thời cáo buộc các hoạt động cực tả và các băng nhóm tội phạm đang tìm cách kích động bất ổn.

Paris giống như "thành phố bị phong tỏa"

Lực lượng chức năng đã triển khai 70.000 cảnh sát và hiến binh, tăng 10.000 người so với một tuần trước đó, sau khi thừa nhận đã đánh giá thấp quy mô của làn sóng bất ổn diễn ra vào ngày 17/10.

Ông Nunez cũng cho biết các nhóm hoạt động cực hữu đã tìm cách đối đầu với các nhóm cánh tả tại các thành phố phía nam như Nice và Montpellier, mở ra một mặt trận căng thẳng mới trong làn sóng bất ổn.

Theo Reuters, phần lớn khu vực trung tâm Paris mang dáng dấp của một thành phố trong tình trạng phong tỏa, khi các chủ cửa hàng dùng ván gỗ gia cố mặt tiền, các bảo tàng đóng cửa và hơn 20 ga tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động.

Các hiệp hội doanh nghiệp đã hối thúc các nhà bán lẻ tiếp tục đóng cửa sau khi hàng nghìn cửa hàng và doanh nghiệp trên khắp nước Pháp bị hư hại hoặc hôi của vào cuối tuần trước.

"Hầu như không có khách hàng, vì vậy việc mở cửa không thực sự đáng", Oskar, quản lý một cửa hàng thời trang cao cấp Kiton tại Paris cho biết.

Nhiều cơ sở văn hóa nổi tiếng nhất của thủ đô, bao gồm Bảo tàng Louvre, Bảo tàng d'Orsay và Nhà hát Opera Paris, đã đóng cửa trong ngày như một biện pháp phòng ngừa, khiến nhiều khách du lịch hụt hẫng.

"Mọi thứ đều đóng đinh chắn gỗ và chúng tôi không thực sự biết mình nên đi đâu," Xavier Dolliole, một du khách đến từ thành phố New Orleans (Mỹ) chia sẻ.

Làn sóng hỗn loạn trên toàn quốc bắt đầu từ các cuộc biểu tình nhỏ của học sinh, sinh viên tại vùng ngoại ô Paris vào tháng trước nhằm phản đối điều kiện cơ sở vật chất trường học. Nó đã nhanh chóng bùng phát thành một đợt phản kháng rộng lớn hơn chống lại các chính sách kinh tế của chính phủ và truyền cảm hứng cho các cuộc biểu tình ở các quốc gia láng giềng.

Hôm 24/10, cảnh sát Bỉ đã phải sử dụng hơi cay và bình xịt hơi cay khi đụng độ tại Brussels với những người biểu tình chống chính phủ. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại một số thành phố của Ý trong tuần thứ hai liên tiếp, cũng như tại Albania.

Lãnh đạo phe cực tả Jean-Luc Melenchon, người đã tham gia cuộc tuần hành tại Paris, dự báo rằng các cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn cho đến khi Tổng thống Emmanuel Macron — người sẽ hết nhiệm kỳ vào năm tới — giải quyết được những bất ổn xã hội tại Pháp, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới.