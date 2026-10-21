Hiệu sách ở Pháp nguyên vẹn giữa làn sóng bạo loạn, chủ tiệm bình thản ngồi sau tấm biển “Chào mừng”

Một hiệu sách tại Pháp bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội khi vẫn nguyên vẹn giữa làn sóng đập phá, cướp bóc. Thậm chí, chủ tiệm ngồi bình thản bên cạnh tấm biển “Chào mừng”.

Hình ảnh một hiệu sách dường như không bị ảnh hưởng giữa làn sóng bạo loạn và cướp phá tại nhiều thành phố ở Pháp đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh, một người đàn ông được cho là chủ cửa hàng ngồi bình thản phía sau tấm biển “Chào mừng”, dù tình trạng bất ổn diễn ra ở những khu vực lân cận.

Khung cảnh tương phản với những cửa kính vỡ vụn và cửa hàng bị lục soát ở nhiều nơi khác khiến người dùng mạng thích thú, đồng thời tạo ra hàng loạt bình luận hài hước.

Một bài đăng về hiệu sách trên mạng xã hội X đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem. Một người dùng viết: “Người đọc sách thì không ăn trộm, còn kẻ trộm thì không đọc sách”, dẫn lại câu nói gắn với phố Al-Mutanabbi, con phố nổi tiếng về sách tại Iraq. Người khác bình luận ngắn gọn: “Không quan tâm đến sách”. Một tài khoản khác hài hước nhận xét: “Thấy chưa? Sức mạnh của sách thật đáng kinh ngạc!”.

Chủ hiệu sách bình thản giữa bảo loạn - Ảnh: IBT

Những hình ảnh này xuất hiện trong bối cảnh Pháp vừa trải qua cuối tuần với các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại nhiều thành phố. Ban đầu, học sinh, sinh viên và những người biểu tình xuống đường để phản đối điều kiện học tập xuống cấp, chi phí sinh hoạt tăng cao và những bất cập trong dịch vụ công. Dù hàng trăm nghìn người tham gia tuần hành ôn hòa, một số địa điểm đã xảy ra đụng độ, đập phá và cướp bóc.

Theo tờ International Business Times, hơn 2.000 cửa hàng trên cả nước Pháp có thể đã bị ảnh hưởng, với thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm triệu euro. Tại Paris, các nhóm đeo mặt nạ đột nhập cửa hàng, lấy đi quần áo, trang sức, thực phẩm và nhiều mặt hàng khác.

Các cửa hàng thương hiệu xa xỉ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ điện tử và các doanh nghiệp nhỏ là mục tiêu của nạn cướp bóc. Thiệt hại nghiêm trọng cũng xảy ra ở các khu mua sắm tại thủ đô Paris, nơi có các cửa hàng của các thương hiệu như Rolex, Louis Vuitton, Gucci và Dior.

Hơn 2.000 cửa hàng trên cả nước Pháp có thể đã bị ảnh hưởng bởi nạn cướp bóc - Ảnh: theguardian

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez thừa nhận lực lượng cảnh sát đã “mất kiểm soát” tại một số thành phố lớn trong các vụ bạo loạn cuối tuần.

Bên cạnh tình trạng cửa hàng bị cướp phá, mạng xã hội còn xuất hiện những bài đăng làm dấy lên nghi vấn một số người lợi dụng biểu tình để lấy hàng hóa rồi bán lại kiếm lời.

Một bài đăng trên X cho thấy, một người đàn ông đang rao bán đồ cũ trên đường phố. Các mặt hàng được bày bán gồm nước hoa, túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm và thẻ Pokémon. Một số tin rao gây chú ý vì giá thấp bất thường hoặc số lượng hàng được chào bán lớn.

Những thông tin này làm dấy lên lo ngại hàng hóa bị lấy khỏi cửa hàng có thể nhanh chóng xuất hiện trên thị trường mua bán lại.

Một cửa hàng Salomon bị cướp phá ở khu La Marais - Ảnh: Nik Erik Neubauer

Sau các vụ đụng độ cuối tuần, chính quyền Pháp đã áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực và triển khai thêm biện pháp hạn chế nhằm ngăn bạo lực tái diễn, bảo vệ người dân và hoạt động kinh doanh.

Reuters ngày 20/10 đưa tin tình hình tại các thành phố của Pháp tương đối yên ắng trong đêm sau khi các lệnh giới nghiêm có mục tiêu được áp dụng. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết những biện pháp này có thể được gia hạn nếu cần thiết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án hành vi cướp bóc và đốt phá trong các cuộc biểu tình và tuyên bố sẽ có biện pháp xử lý đối với những kẻ chịu trách nhiệm. Ngoài ra, chính phủ vẫn tiếp tục nỗ lực khôi phục trật tự công cộng và hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Theo International Business Times, Haberler