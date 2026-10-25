Vaccine cá nhân hóa mở triển vọng mới trong điều trị ung thư

Vaccine ung thư được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân đang cho thấy kết quả tích cực trong điều trị ung thư da hắc tố.

Ông Tony Hout, một bệnh nhân tại Mỹ, phát hiện mắc ung thư da hắc tố sau khi tai bị sưng viêm. Ông quyết định tham gia thử nghiệm vaccine cá nhân hóa với hy vọng có thêm cơ hội sống khỏe mạnh bên gia đình.

Ông Tony Hout cho biết: “Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để tiếp tục ở bên gia đình. Vì vậy, nếu có thêm một phương pháp giúp tăng cơ hội đó, tôi nghĩ tham gia thử nghiệm thuốc là lựa chọn đáng để thử”.

Vaccine được thiết kế dựa trên đặc điểm khối u của từng bệnh nhân, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Công nghệ này sử dụng mRNA, nền tảng từng được ứng dụng trong vaccine COVID-19, đồng thời kết hợp với thuốc điều trị miễn dịch pembrolizumab.

(Ảnh chụp màn hình)

TS. Hussein Tawbi, Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học Texas, Mỹ, cho biết vaccine ung thư được thiết kế để huấn luyện hoặc kích hoạt lại hệ miễn dịch, giúp hệ thống này có thể tấn công và loại bỏ tế bào ung thư.

Theo kết quả nghiên cứu do Moderna và Merck công bố, việc bổ sung vaccine giúp giảm 42% nguy cơ bệnh tái phát trong 2 năm so với chỉ sử dụng thuốc điều trị miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu đánh giá đây là bước tiến đáng chú ý, mở ra tiềm năng phát triển vaccine cá nhân hóa cho những loại ung thư khác. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn cần được tiếp tục đánh giá trước khi có thể áp dụng rộng rãi.