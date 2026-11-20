CDC đang theo dõi hải trình kéo dài 12 đêm sau khi nhận được báo cáo về các ca bệnh, hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ổ dịch đường tiêu hóa khiến gần 150 người trên tàu du lịch lớn ngã bệnh

Một chuyến du ngoạn vùng Caribe đã trở nên đầy bất trắc đối với gần 150 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn sau khi họ mắc các triệu chứng bệnh dạ dày chưa xác định rõ ràng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tổng cộng 148 người trên du thuyền Caribbean Princess thuộc hãng Princess Cruises — gồm 134 hành khách và 14 thành viên thủy thủ đoàn — đã báo cáo xuất hiện các triệu chứng bệnh.

Con tàu khởi hành vào ngày 11/11 và dự kiến đến ngày 23/11 mới quay trở lại cảng. CDC cho biết tàu đang chở theo 2.936 hành khách cùng 1.132 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo lịch trình của con tàu, hải trình khứ hồi kéo dài 12 đêm xuất phát từ Fort Lauderdale, bang Florida này có các điểm dừng dự kiến tại Aruba, Colombia, Kênh đào Panama, Costa Rica và Grand Cayman.

Hãng Princess Cruises đã báo cáo ổ dịch này cho Chương trình Vệ sinh Tàu biển (VSP) của CDC vào ngày 15/11, đồng thời xác nhận sự việc trong một tuyên bố gửi tới Fox News Digital.

"Princess Cruises có thể xác nhận rằng một số lượng hạn chế du khách trên tàu Caribbean Princess đã báo cáo mắc bệnh đường tiêu hóa nhẹ", công ty cho biết trong tuyên bố.

"Đội ngũ thủy thủ đoàn của chúng tôi đã phản ứng kịp thời bằng cách triển khai các quy trình vệ sinh tăng cường trên toàn bộ con tàu, bao gồm các biện pháp làm sạch và khử trùng toàn diện."

Tuyên bố kết luận: "Trong khi phần lớn du khách vẫn không bị ảnh hưởng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình."

Kết quả xét nghiệm hiện vẫn đang được chờ đợi và CDC cho biết cơ quan này đang giám sát nỗ lực làm sạch cũng như công tác ứng phó của con tàu. Những người nhiễm bệnh đều gặp phải tình trạng nôn mửa và tiêu chảy, dù các quan chức y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra dịch bệnh.

Nhằm ứng phó, CDC cho biết hãng tàu và thủy thủ đoàn đã thực hiện một số bước để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trên tàu.

Các biện pháp đó bao gồm việc tăng tần suất làm sạch và khử trùng, cách ly những hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị bệnh khỏi những người khác, đồng thời phối hợp với các quan chức y tế về quy trình vệ sinh và báo cáo ca bệnh.

Cơ quan này cho biết thủy thủ đoàn cũng đã thu thập mẫu phân từ những người mắc bệnh để giúp xác định nguyên nhân gây bùng phát dịch. Kết quả xét nghiệm hiện vẫn đang được chờ đợi và CDC cho biết cơ quan này đang giám sát nỗ lực làm sạch cũng như công tác ứng phó của con tàu.

Các quan chức y tế cho biết có thể mất thời gian để tìm ra nguyên nhân khiến mọi người ngã bệnh trên một con tàu du lịch. Mặc dù norovirus là nguyên nhân phổ biến gây ra các bệnh về dạ dày trên tàu du lịch, CDC cho biết không phải lúc nào cũng rõ tác nhân gây ra ổ dịch là gì khi sự việc mới được báo cáo.

Cơ quan này cũng lưu ý rằng 148 ca bệnh kể trên được ghi nhận rải rác trong suốt hành trình tính đến thời điểm hiện tại, vì vậy không phải tất cả mọi người đều ngã bệnh cùng một lúc.

Để giúp phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa, CDC khuyến cáo mọi người nên rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn.

"Rất, rất phổ biến"

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy tình trạng này trên các tàu du lịch", Tiến sĩ Tyler Evans, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm người lớn và y học cai nghiện, đồng thời là CEO, nhà sáng lập và giám đốc y tế của tổ chức Wellness Equity Alliance tại California cho biết.

"Tôi thường nói rằng tàu du lịch giống như những đĩa Petri khổng lồ nổi trên mặt nước vậy. Chúng là những cơ sở tập trung đông người khổng lồ ở trên biển."

Ông cho biết các bệnh đường tiêu hóa trên tàu là chuyện "rất, rất phổ biến" và lưu ý rằng một nguyên nhân chính đến từ thực phẩm — đặc biệt là các quầy phục vụ tiệc buffet.

Đối với bất kỳ ai có liên quan đến sự cố cụ thể lần này, ông khuyến cáo mọi người nên chú ý tới "bất kỳ dấu hiệu khởi phát đột ngột nào của tình trạng nôn mửa và tiêu chảy phân lỏng. Tôi biết đây không phải là chủ đề dễ nói", ông nói thêm, "nhưng nếu bạn phải đi vệ sinh hơn năm lần một ngày, đó chắc chắn là dấu hiệu cho thấy điều này không bình thường và cần được bác sĩ chăm sóc ban đầu kiểm tra."

Ông cũng cho biết những người có bệnh lý nền nguy cơ cao, đặc biệt là người lớn tuổi, cần được các bác sĩ thăm khám rất kịp thời.

Phụ nữ mang thai cũng như trẻ em cũng cần được điều trị khẩn cấp, ông nói thêm.

Nguồn: Fox News