Bùng phát ổ dịch norovirus trên du thuyền Mỹ

Hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền Ruby Princess đã mắc bệnh đường tiêu hóa do norovirus trong hải trình kéo dài 20 ngày.

Tàu du lịch Ruby Princess (Ảnh: AP)

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong hành trình kéo dài từ ngày 12/6 đến ngày 2/7, có 102 hành khách và 23 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Ruby Princess xuất hiện các triệu chứng bệnh đường tiêu hóa. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân gây bệnh là norovirus - loại virus có khả năng lây lan rất nhanh và thường gây bùng phát dịch trong các môi trường đông người.

Du thuyền Ruby Princess trước đó chở 3.032 hành khách cùng 1.144 thành viên thủy thủ đoàn trong chuyến hải trình khứ hồi từ San Francisco, đi qua Alaska và tỉnh British Columbia của Canada trước khi quay trở lại cảng.

Theo CDC, các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận trong suốt thời gian của chuyến đi, không có nghĩa tất cả bệnh nhân đều phát bệnh cùng một thời điểm hoặc vẫn còn triệu chứng khi tàu cập cảng. Đến nay, cơ quan này chưa công bố số người còn mắc bệnh khi chuyến đi kết thúc.

Các triệu chứng của các hành khách phổ biến được ghi nhận gồm tiêu chảy, nôn mửa, buồn nôn và đau bụng. Ngay sau khi ổ dịch được báo cáo vào ngày 28/6, hãng Princess Cruises đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó theo hướng dẫn của CDC. Thủy thủ đoàn tăng cường vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ tàu, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, cách ly những người có triệu chứng và phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế liên bang trong công tác giám sát, báo cáo dịch tễ và xử lý ổ dịch.

CDC cho biết đang theo dõi từ xa toàn bộ quá trình ứng phó của con tàu. Trong khi đó, Princess Cruises khẳng định các quy trình vệ sinh tăng cường đã được áp dụng trên toàn bộ tàu và Ruby Princess sẽ được khử khuẩn toàn diện trước khi khởi hành chuyến hải trình tiếp theo.

Tàu du lịch Ruby Princess (Ảnh: AP)

Theo CDC, norovirus là một trong những tác nhân hàng đầu gây viêm dạ dày - ruột cấp tính trên toàn thế giới. Virus này có khả năng lây truyền rất mạnh qua thực phẩm, nước uống, các bề mặt bị nhiễm bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Đặc biệt, môi trường tập trung đông người như tàu du lịch, bệnh viện, trường học hay viện dưỡng lão thường có nguy cơ bùng phát dịch cao.

Thông thường, các triệu chứng xuất hiện sau 12-48 giờ kể từ khi phơi nhiễm và kéo dài khoảng 1-3 ngày. Đối với đa số người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi, song trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền có nguy cơ gặp biến chứng do mất nước nếu không được điều trị kịp thời.

CDC khuyến cáo hành khách đi tàu biển cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây, đặc biệt sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn uống. Cơ quan này lưu ý dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn không mang lại hiệu quả cao trong việc tiêu diệt norovirus. Hành khách cũng được khuyến nghị báo ngay cho trung tâm y tế trên tàu khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ hoặc thông báo cho thủy thủ đoàn nếu phát hiện người có biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy để kịp thời xử lý, hạn chế lây lan.

Theo thống kê của CDC, đây là ổ dịch đường tiêu hóa thứ bảy được ghi nhận trên các tàu du lịch thuộc Chương trình Vệ sinh Tàu biển (Vessel Sanitation Program) của cơ quan này từ đầu năm 2026 đến nay. Trong số đó, có 5 ổ dịch được xác định do norovirus gây ra, bao gồm hai vụ trước đó cũng xảy ra trên các tàu của hãng Princess Cruises.

Ruby Princess là một trong những du thuyền thường xuyên khai thác các tuyến hành trình từ San Francisco và từng nhiều lần thu hút sự chú ý trong những năm gần đây. Năm 2023, tàu va chạm với cầu cảng số 27 khi cập bến sau chuyến đi Alaska, dẫn đến cuộc điều tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ. Trước đó, năm 2022, giới chức y tế San Francisco cũng ghi nhận một số ca mắc COVID-19 liên quan đến con tàu này. Đến năm 2024, lực lượng chức năng tiếp tục mở cuộc tìm kiếm một hành khách 72 tuổi được cho là đã rơi xuống biển khi tàu tiến gần cảng San Francisco.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên các tàu du lịch, nơi có mật độ người tập trung cao và không gian sinh hoạt khép kín. Mặc dù ngành du lịch tàu biển đã phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như norovirus vẫn hiện hữu. Điều này đòi hỏi các hãng vận tải biển tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát vệ sinh, giám sát y tế và ứng phó dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và thủy thủ đoàn.



