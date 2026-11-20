Cậu bé X Æ A-Xii 6 tuổi tiếp tục hành trình "đi làm cùng bố".

Cậu con trai 6 tuổi của Elon Musk, X Æ A-Xii, đã có một lời khen ngợi đầy hào hứng dành cho Trung Quốc trong chuyến thăm của vị tỷ phú tới Thâm Quyến vào thứ Năm, ngày 19 tháng 11. Khi được cha hỏi liệu có yêu đất nước này không, cậu bé đã lập tức đáp lại "Có", khiến cả khán phòng bật cười trong cuộc gặp gỡ với một quan chức thương mại cấp cao của Trung Quốc.

Cuộc trao đổi ngắn gọn được ghi lại trong một đoạn video đã mang đến khoảnh khắc nhẹ nhàng trong chuyến thăm của Elon Musk tới trung tâm công nghệ miền Nam Trung Quốc. Musk, người đứng đầu Tesla và SpaceX, tự nhận mình là một "người hâm mộ cuồng nhiệt" của Trung Quốc và công nghệ nước này trước khi quay sang cậu con trai đang ngồi bên cạnh. Đoạn video ghi lại màn tương tác này hiện đang làm tan chảy trái tim của cư dân mạng.

Cậu bé X tham gia phỏng vấn cùng bố

Lý giải về sự hào hứng của con trai khi gọi Trung Quốc là "thiên đường đồ chơi", Musk chỉ ra nền tảng sản xuất khổng lồ của nước này cũng như vai trò của nó trong việc sản xuất hàng tiêu dùng. Ông chia sẻ rằng Trung Quốc làm ra mọi thứ, gần như mọi thứ, và đây thực sự là một thiên đường đồ chơi vì đồ chơi của cậu bé đều được sản xuất tại đây, đồng thời giải thích lý do tại sao con trai mình đã mong muốn đến thăm đất nước này từ lâu. Cuộc trò chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi cậu bé vốn đã sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể.

Sự xuất hiện của Elon Musk tại Thâm Quyến đánh dấu chuyến thăm công khai đầu tiên của ông tới thành phố này, mặc dù trước đó ông đã nhiều lần đến Trung Quốc, bao gồm các chuyến đi tới Thượng Hải và Bắc Kinh. Ông là thành viên của phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC kéo dài hai ngày.

Cậu bé X thích Trung Quốc vì đây là "thiên đường đồ chơi"

Trong chuyến thăm, tỷ phú giàu nhất hành tinh cũng ca ngợi kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và mạng lưới đường sắt của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh. Ông khuyến khích người Mỹ đến thăm Trung Quốc với lập luận rằng bạn không thể hiểu Trung Quốc trừ khi trực tiếp đến đây.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bé X thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Trong chuyến thăm trước đó của ông Trump tới Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, cậu bé đã đi cùng cha tới Đại lễ đường Nhân dân. Mặc một chiếc áo khoác lụa kiểu Trung Hoa và đeo túi đeo vai hình mặt hổ, cậu bé được quay lại cảnh đang bước đi bên cạnh Musk. Bộ trang phục và món phụ kiện này sau đó được cho là đã nhanh chóng cháy hàng trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc.

X từng nhận được sự chú ý của truyền thông Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua

Bên cạnh màn tương tác gây bão mạng của hai cha con, chuyến thăm của Musk cũng mang nhiều ý nghĩa về mặt kinh doanh. Ông tái khẳng định cam kết của Tesla trong việc tăng cường sản xuất tại Trung Quốc, nơi siêu nhà máy Gigafactory ở Thượng Hải đóng vai trò là cơ sở sản xuất và xuất khẩu chủ chốt.

Nguồn: WION