Trong đời sống hiện đại, đồ hộp từ lâu được xem là giải pháp thực phẩm tiện lợi, quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Chỉ cần vài phút chuẩn bị, người dùng đã có thể có ngay một bữa ăn nhanh gọn từ những hộp pate, thịt hầm hay món kho sẵn.

Tuy nhiên, sau vụ việc cơ quan chức năng phát hiện hàng chục tấn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào nhà máy sản xuất, nhiều người tiêu dùng không khỏi lo lắng và đặt câu hỏi: Thịt lợn của Công ty đồ hộp Hạ Long thường được sử dụng cho những sản phẩm nào?

Ảnh VTV

Những dòng sản phẩm sử dụng thịt lợn của Công ty đồ hộp Hạ Long

Theo thông tin công bố trên website chính thức và hồ sơ doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) là đơn vị có lịch sử hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chế biến thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam. Bên cạnh các sản phẩm cá hộp và rau củ hộp, nhóm sản phẩm từ thịt lợn chiếm một tỷ trọng đáng kể trong danh mục của doanh nghiệp này.

Cụ thể, thịt lợn được sử dụng làm nguyên liệu chính hoặc nguyên liệu chủ đạo cho nhiều sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng như:

- Các loại pate thịt lợn, pate gan đóng hộp – dòng sản phẩm phổ biến, thường được dùng ăn kèm bánh mì hoặc chế biến nhanh trong bữa sáng.

- Nhóm thịt lợn xay, thịt lợn hấp đóng hộp, hướng tới nhu cầu sử dụng tiện lợi, có thể ăn liền hoặc chế biến thêm.

- Một số món ăn sẵn từ thịt lợn như thịt kho, thịt hầm, sườn hầm đậu, được đóng hộp với nhiều quy cách khối lượng khác nhau.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sản xuất giò lợn, xúc xích sản phẩm chế biến từ thịt lợn tiệt trùng, phân phối ra thị trường trong nước và một phần phục vụ xuất khẩu.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, các sản phẩm này được quảng bá là trải qua quy trình chế biến, tiệt trùng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo thời hạn sử dụng dài và sự tiện lợi cho người tiêu dùng.

Thịt lợn - nguyên liệu quan trọng trong nhóm thịt hộp

Trong cơ cấu sản phẩm của Công ty đồ hộp Hạ Long, thịt hộp nói chung và sản phẩm từ thịt lợn nói riêng được xem là một trong những mảng kinh doanh chủ lực, xuất hiện rộng rãi tại nhiều cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cũng như trên các kênh bán lẻ trực tuyến.

Chính vì mức độ phổ biến này, vụ việc phát hiện thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi tại kho và dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một phần thịt lợn không đảm bảo an toàn đã được đưa vào khâu chế biến trước khi bị phát hiện và tiêu hủy, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Ảnh VTV

Người tiêu dùng cần làm gì?

Các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo, trong bối cảnh thông tin còn đang được cơ quan điều tra làm rõ, người tiêu dùng nên chủ động kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc sản phẩm, theo dõi các thông báo chính thức về việc thu hồi (nếu có) từ cơ quan chức năng và nhà sản xuất. Với nhóm sản phẩm thịt hộp nói chung, việc lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng điều kiện là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro.

Vụ việc liên quan đến thịt lợn tại Công ty đồ hộp Hạ Long một lần nữa cho thấy, an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm sát sườn của người tiêu dùng, đặc biệt với những sản phẩm tiện lợi vốn được sử dụng hằng ngày trong nhiều gia đình.



