Danh sách 9 người bị khởi tố trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tuồn vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 08/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg (thành phẩm) thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Tang vật cơ quan công an thu được tại công ty Đồ Hộp Hạ Long.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố khởi tố đối với 9 bị can gồm:

1. Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, địa chỉ: Số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng);

2. Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, địa chỉ: 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP. Hải Phòng);

3. Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1980, địa chỉ: TDP Tiên Xá 2, Mỹ Hào, Hưng Yên);

4. Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, địa chỉ: thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, Hưng Yên);

5. Đinh Thị Nghị (sinh năm 1982, địa chỉ: thôn Quang Trung, xã Thần Khê, Hưng Yên);

6. Nguyễn Bình Loan (sinh năm 1968, địa chỉ: thôn Trần Phú, xã Thần Khê, Hưng Yên);

7. Phạm Xuân Toan (sinh năm 1975, địa chỉ: thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên),

8. Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1971, địa chỉ: thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên),

9. Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng).

9 bị can cùng bị khởi tố về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, xử lý 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi tuồn đến kho của đơn vị chuyên làm đồ hộp nổi tiếng tại thành phố. Nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Một người tham gia thu gom thịt lợn nhiễm bệnh cho đường dây là bị can Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) khai báo: Từ khoảng nửa năm nay, đã tham gia việc thu gom, mua lợn bị mắc dịch bệnh để bán cho đầu mối thu gom. Còn người thu gom mang đi đâu thì bà này không biết.

Cơ quan chức năng đã xác định, Công ty Đồ hộp Hạ Long đã tập kết hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi trong kho, trong đó có nhiều hộp thịt thành phẩm đã chế biến xong.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra và xử lý, và tổ chức tiêu hủy hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh nói trên.