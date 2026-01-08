Ngày 7/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), một doanh nghiệp chế biến thực phẩm có tiếng trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp này đã tập kết số lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng tại kho hàng để phục vụ sản xuất thực phẩm đóng hộp. Tổng khối lượng thịt được ghi nhận lên tới 120 tấn, toàn bộ đều cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Lô hàng có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, không đạt các tiêu chuẩn tối thiểu để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.

Đáng chú ý, trong số 120 tấn thịt nói trên, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh trước khi vụ việc bị phát hiện.

Trong bối cảnh thông tin sai phạm gây xôn xao dư luận, ghi nhận thực tế tại thị trường bán lẻ cho thấy các sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long vẫn đang được bày bán tại nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đặc biệt là tại TP.HCM.

Sáng ngày 8/1, khảo sát tại một số chuỗi bán lẻ như Bách Hoá Xanh và Satra Foods cho thấy sản phẩm pate Cột Đèn vẫn xuất hiện trên quầy hàng thực phẩm đóng hộp. Tại một số điểm bán, sản phẩm này thậm chí còn rơi vào tình trạng hết hàng. Nhân viên một siêu thị thuộc hệ thống Satra Foods cho biết hiện cửa hàng đã tạm thời không còn pate Cột Đèn do đã bán hết.

Tại nhiều các cửa hàng, chuỗi bán lẻ vẫn bán các sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long

Các sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long vẫn được bày bán phổ biến

Thậm chí ở nhiều nơi còn rơi vào tình trạng "cháy hàng"

Các sản phẩm khác như pate gan, heo hai lát, sườn hầm đậu... cũng được bày bán phổ biến

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Doanh nghiệp hiện sở hữu 3 nhà máy và 3 văn phòng, là thương hiệu lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến với các sản phẩm quen thuộc như pate Cột Đèn Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu.

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai phạm an toàn thực phẩm, diễn biến tiêu thụ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long tại các hệ thống bán lẻ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các kênh phân phối, đồng thời phản ánh tâm lý trái chiều của người tiêu dùng trước thông tin vụ việc.