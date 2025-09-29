Thịt heo sẽ có lớp bì giòn rụm hoàn hảo nếu được nấu bằng thiết bị này - không phải lò nướng!

Thịt heo quay là một món không dễ để chế biến hoàn hảo, và nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm ra món ăn đúng chuẩn, một chuyên gia đã đưa ra giải pháp đơn giản có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nấu nướng. TikToker Amy Sheppard mới đây đã chia sẻ công thức làm món thịt heo quay hoàn hảo với lớp bì “siêu giòn”, chỉ sử dụng một thiết bị mà ai cũng yêu thích.

Amy đã bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu lớp bì giòn mỗi khi cô nấu thịt heo trong lò nướng. Cô giải thích rằng việc có được lớp bì giòn và phần thịt mọng nước là điều gần như không thể đạt được khi sử dụng lò nướng. Tuy nhiên, hiện tại cô đã thay thế phương pháp nướng truyền thống bằng một thiết bị khác.

Thay vào đó, cô hiện đang sử dụng chiếc nồi chiên không dầu mà cô rất yêu thích, và nói rằng một khi bạn thử nấu thịt heo theo cách này, “bạn sẽ không bao giờ quay lại với lò nướng nữa”.

Amy nói trong video của mình: “Tôi gần như đã từ bỏ việc nấu thịt heo bằng lò nướng – tôi chưa bao giờ làm được lớp bì thật sự giòn, và nếu có tiệm cận được thì phần thịt lại luôn bị khô. Nếu bạn cũng đã từ bỏ giống tôi – thì bạn sẽ thích cách nấu này! Cách làm bằng nồi chiên không dầu rất dễ, và lần nào bạn cũng sẽ có được lớp bì giòn hoàn hảo và phần thịt mọng nước – tôi hứa luôn, bạn sẽ không bao giờ quay lại với lò nướng nữa.”

Điều tuyệt vời hơn ở công thức của Amy là bạn chỉ cần ba nguyên liệu để có được phần thịt mềm mọng và lớp bì giòn hấp dẫn. Ngoài vai heo, bạn chỉ cần muối và dầu ăn.

Vì vậy, nếu bạn muốn thử làm món thịt quay cho bữa tối bằng nồi chiên không dầu, đây là những gì bạn cần làm.

Cách làm thịt heo quay bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu

2kg vai heo

Muối biển

Dầu hướng dương

Cách làm