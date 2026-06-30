Thịt đầu heo có đáng ăn? 4 lợi ích được nhắc đến khiến món ăn này lại trở thành tâm điểm

Từng bị “chê vì béo”, thịt đầu heo bất ngờ được nhìn lại dưới góc dinh dưỡng hiện đại, hé lộ nhiều lợi ích nếu ăn đúng cách và kiểm soát khẩu phần hợp lý.

Thịt đầu heo từ lâu đã là món quen thuộc trên mâm cơm Việt, đặc biệt trong các quán nhậu hay bữa ăn gia đình có chút “đổi vị”. Chỉ cần vài lát đầu heo thái mỏng, chấm cùng nước mắm tỏi ớt hoặc cuốn rau sống là đã đủ khiến nhiều người thích mê. Thế nhưng, song song với sự yêu thích đó, không ít người lại “né” món ăn này vì cho rằng quá nhiều mỡ, không tốt cho tim mạch.

Thực tế, dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, thịt đầu heo không hoàn toàn “xấu” như nhiều người nghĩ. Vấn đề nằm ở cách ăn, tần suất ăn và khẩu phần hợp lý.

1. Nguồn protein chất lượng cao, dễ hấp thu

Theo phân tích dinh dưỡng, thịt đầu heo cung cấp khoảng 17-20g protein trên 100g thực phẩm. Đây là mức tương đối cao trong nhóm thực phẩm từ thịt lợn.

Điểm đáng chú ý là protein trong thịt đầu heo thuộc nhóm protein hoàn chỉnh, tức là chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Điều này giúp cơ thể dễ dàng hấp thu và sử dụng để tái tạo cơ, mô và hỗ trợ phục hồi sau bệnh hoặc sau vận động mạnh.

Đặc biệt với người cao tuổi hoặc người đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, việc bổ sung protein chất lượng cao là rất cần thiết. Không ít trường hợp ăn uống kém dẫn đến thiếu protein, gây mệt mỏi kéo dài, giảm khối cơ và suy giảm miễn dịch.

TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chia sẻ với Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết: “Các loại thực phẩm từ thịt lợn, bao gồm cả phần đầu, nếu ăn đúng lượng vẫn là nguồn cung cấp protein và vi chất quan trọng, đặc biệt với người cần phục hồi thể trạng hoặc người cao tuổi”.

Ngoài ra, phần da và tai heo còn chứa collagen tự nhiên. Khi vào cơ thể, collagen được phân giải thành các axit amin, tham gia vào quá trình duy trì cấu trúc da, sụn khớp và mô liên kết. Đây là lý do nhiều người trung niên vẫn ưa chuộng món ăn này, dù biết nó “khá béo”.

2. Bổ sung sắt và kẽm quan trọng cho cơ thể

Không chỉ giàu protein, thịt đầu heo còn cung cấp một lượng đáng kể sắt và kẽm. Trung bình 100g có thể chứa khoảng 1,5-2mg sắt và 2-3mg kẽm.

Sắt trong thực phẩm động vật là sắt heme, có khả năng hấp thu tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật. Điều này đặc biệt quan trọng với những người dễ thiếu máu, phụ nữ hoặc người có chế độ ăn ít thịt đỏ.

Trong khi đó, kẽm lại là vi chất thiết yếu tham gia vào hoạt động của hơn 200 loại enzyme trong cơ thể. Kẽm đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch, quá trình lành vết thương và cả sức khỏe sinh sản nam giới.

Theo một số khảo sát dinh dưỡng trong nước, tình trạng thiếu kẽm ở người trưởng thành khá phổ biến, đặc biệt ở nhóm ăn uống không đa dạng. Việc bổ sung thực phẩm giàu kẽm như thịt đầu heo ở mức hợp lý có thể góp phần cải thiện tình trạng này.

3. Cung cấp vitamin nhóm B cho chuyển hóa năng lượng

Thịt đầu heo cũng là nguồn cung cấp vitamin nhóm B, đặc biệt là B1 và B12. Vitamin B1 đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa carbohydrate, giúp cơ thể tạo ra năng lượng từ thức ăn. Khi thiếu B1, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm tập trung và rối loạn chuyển hóa.

Trong khi đó, vitamin B12 gần như chỉ có trong thực phẩm động vật. B12 cần thiết cho quá trình tạo máu và duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh. Thiếu B12 có thể dẫn đến thiếu máu, tê bì chân tay hoặc suy giảm trí nhớ nếu kéo dài.

Điều đáng nói là chế độ ăn hiện đại, đặc biệt với người ăn nhiều tinh bột tinh chế và ít thực phẩm động vật, có nguy cơ thiếu nhóm vitamin này mà không nhận ra.

4. Tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát khẩu phần

Một điểm ít được nhắc đến nhưng lại rất quan trọng: thịt đầu heo tạo cảm giác no khá tốt. Do chứa lượng chất béo tương đối cao, khoảng 20-30g trên 100g, thực phẩm này được tiêu hóa chậm hơn so với các món ít béo. Điều này giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế việc ăn vặt sau bữa chính.

Về mặt thực tế, khi ăn một lượng nhỏ thịt đầu heo, người dùng thường đã cảm thấy đủ “đô” nhờ độ béo và kết cấu đậm đà. Điều này có thể giúp kiểm soát tổng lượng calo nạp vào nếu biết cách cân đối khẩu phần.

Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi. Nếu ăn quá nhiều, lượng calo và chất béo tích lũy sẽ tăng nhanh, dễ gây dư năng lượng.

Ăn thế nào cho đúng?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn thịt đầu heo 1-2 lần/tuần, mỗi lần khoảng 75-100g. Người có bệnh nền như mỡ máu cao, béo phì hoặc bệnh tim mạch nên hạn chế tối đa và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Ngoài ra, cách chế biến cũng rất quan trọng. Hạn chế chiên rán nhiều dầu, ưu tiên luộc, hấp hoặc trộn gỏi để giảm lượng chất béo bão hòa.

Thực tế, nhiều món ăn truyền thống như thịt đầu heo, lòng heo hay da heo thường bị đánh giá tiêu cực chỉ vì hàm lượng chất béo. Tuy nhiên, dinh dưỡng hiện đại không chỉ nhìn vào “có béo hay không”, mà quan trọng hơn là cách ăn và tổng khẩu phần.

Tóm lại, thịt đầu heo không phải món “cấm kỵ” như nhiều người lầm tưởng. Nếu nhìn đúng bản chất dinh dưỡng, đây vẫn là một nguồn protein, vi chất và năng lượng khá tốt. Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn là “ăn có kiểm soát”, thay vì ăn theo sở thích đơn thuần.

Một món ăn dân dã, nhưng nếu hiểu đúng và ăn đúng, thịt đầu heo hoàn toàn có thể góp mặt trong chế độ ăn cân bằng - thay vì bị loại bỏ hoàn toàn khỏi mâm cơm hiện đại.