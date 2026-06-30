Bác sĩ cảnh báo: 5 BẤT THƯỜNG khi ngủ có thể là dấu hiệu suy gan, nhiều người vẫn chủ quan

Nếu những biểu hiện dưới đây xuất hiện thường xuyên, bạn nên chủ động theo dõi sức khỏe và cân nhắc thăm khám để xác định nguyên nhân.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, tổng hợp protein, dự trữ năng lượng, sản xuất dịch mật và tham gia đào thải các chất độc hại. Do có khả năng bù trừ tốt, nhiều bệnh lý về gan diễn tiến âm thầm trong thời gian dài và ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Gan có khả năng "chịu đựng" rất tốt nên nhiều bệnh lý tiến triển âm thầm trong thời gian dài

Theo các chuyên gia, ngoài những dấu hiệu thường gặp như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc đau tức vùng hạ sườn phải, một số bất thường khi ngủ cũng có thể xuất hiện ở người có chức năng gan suy giảm.

Tuy nhiên, các biểu hiện này không đặc hiệu cho bệnh gan và cũng có thể liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe khác.

1. Khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu

Khó ngủ, trằn trọc hoặc thường xuyên tỉnh giấc là tình trạng khá phổ biến. Nguyên nhân có thể đến từ áp lực tâm lý, thay đổi nội tiết, sử dụng chất kích thích hoặc các bệnh lý mạn tính.

Một số nghiên cứu cho thấy người mắc bệnh gan mạn tính có tỷ lệ rối loạn giấc ngủ cao hơn người bình thường. Chức năng gan suy giảm có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và điều hòa nhịp sinh học, từ đó làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài trên nhiều tuần và không cải thiện sau khi điều chỉnh lối sống, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự điều trị.

2. Thường xuyên thức giấc giữa đêm

Một số người có thói quen tỉnh giấc vào cùng một thời điểm trong đêm, đặc biệt trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng.

Theo y học cổ truyền, đây là khoảng thời gian kinh gan hoạt động mạnh. Tuy nhiên, y học hiện đại hiện chưa có bằng chứng khẳng định việc thức giấc vào khung giờ này là dấu hiệu đặc trưng của bệnh gan.

Dù vậy, nếu tình trạng thức giấc diễn ra thường xuyên, kéo dài và đi kèm các biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn, vàng da hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên được kiểm tra chức năng gan cũng như các nguyên nhân khác gây rối loạn giấc ngủ.

Ở một số trường hợp, người bệnh còn có cảm giác khô miệng hoặc vị đắng trong miệng sau khi thức dậy. Triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm cả các rối loạn của hệ gan mật.

3. Mơ nhiều hoặc thường xuyên gặp ác mộng

Nằm mơ là hiện tượng sinh lý bình thường trong chu kỳ ngủ. Tuy nhiên, nếu liên tục có những giấc mơ kéo dài, ngủ không sâu hoặc thường xuyên tỉnh giấc sau ác mộng, chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng.

Ở người mắc bệnh gan mạn tính, rối loạn giấc ngủ có thể xuất hiện cùng với tình trạng mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, triệu chứng này cũng thường gặp ở người bị căng thẳng, rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc nhiều bệnh lý khác.

Do đó, chỉ dựa vào việc mơ nhiều hoặc gặp ác mộng không thể kết luận gan đang gặp vấn đề.

4. Luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi ngủ ở một tư thế nhất định

Trong khi ngủ, cơ thể thường tự thay đổi tư thế nhiều lần. Tuy nhiên, nếu người bệnh luôn lựa chọn một tư thế cố định do cảm giác khó chịu vùng bụng trên bên phải hoặc cảm giác tức nặng kéo dài, đây có thể là dấu hiệu cần được lưu ý.

Gan nằm ở vùng hạ sườn phải. Khi gan hoặc các cơ quan lân cận xuất hiện tổn thương, người bệnh có thể cảm thấy khó chịu ở khu vực này. Tuy nhiên, triệu chứng tương tự cũng có thể xuất phát từ túi mật, dạ dày, đại tràng hoặc các bệnh lý cơ xương khớp.

Vì vậy, nếu cảm giác khó chịu kéo dài hoặc ngày càng rõ rệt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

5. Ngủ đủ giấc nhưng vẫn mệt mỏi sau khi thức dậy

Một người trưởng thành thường cần khoảng 7-9 giờ ngủ mỗi đêm. Nếu đã ngủ đủ nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng hoặc giảm khả năng tập trung kéo dài, đây có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe.

Ở người mắc bệnh gan, chức năng chuyển hóa và tổng hợp năng lượng suy giảm có thể góp phần gây cảm giác mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng này cũng thường gặp ở người thiếu máu, rối loạn nội tiết, hội chứng ngưng thở khi ngủ, bệnh tim mạch hoặc nhiều bệnh lý khác.

Nếu mệt mỏi kéo dài đồng thời xuất hiện các biểu hiện như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để được xét nghiệm chức năng gan và đánh giá toàn diện.

Các bác sĩ khuyến cáo, những bất thường trong giấc ngủ chỉ nên được xem là dấu hiệu gợi ý, không phải tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gan.

Để đánh giá chính xác chức năng gan, người bệnh cần được thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm như men gan, bilirubin, siêu âm hoặc các chỉ định chuyên môn khác khi cần thiết.

Việc duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, tiêm phòng viêm gan B khi có chỉ định, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ gan và phát hiện sớm các bệnh lý liên quan.

Nguồn: Sina, Bohe