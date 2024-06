Thiếu nữ GenZ trở thành người Việt đầu tiên làm việc cho thương hiệu bánh đình đám tại New York

Họ và tên: Trương Thanh Trà My / Emmy Trương Ngày sinh: 31/03/2000 Đại học: Savannah College of Art & Design chuyên ngành Art Director Chuyên môn: - Art Director/Designer chuyên về xây dựng hình ảnh thương hiệu trong mảng quảng cáo, thực phẩm và đồ uống, khách sạn. - Hoạ sĩ sử dụng những nét vẽ tay, những chi tiết gần gũi trong cuộc sống để tạo nên những hình ảnh mang tính nghệ thuật truyền thống. Đối với Emmy, bao bì, nhãn mác, và bất cứ chi tiết nhỏ nào của sản phẩm đều có thể được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật. Dự án phụ: - Golden Guide (2024) - ReThink Food Network (2023) - AP Art Vinschool (2020-2023) Giải thưởng: - The One Club Advertising (2021) hạng mục Silver Award và hạng mục Merit Award. - New York Advertising Award (2021). - Shark Tank for Global Wellness Summit (2020) giải 3 toàn cầu.

Thiếu nữ GenZ là người Việt Nam đầu tiên làm việc cho thương hiệu bánh lớn tại New York

Trương Thanh Trà My (Emmy Trương - 24 tuổi) tốt nghiệp trường Savannah College of Art & Design, chuyên ngành Art Director. Hiện tại, cô gái trẻ đang làm nhà thiết kế đồ hoạ độc quyền cho thương hiệu Levain tại thành phố New York.

Emmy Trương là người Việt Nam đầu tiên làm việc tại Levain - New York.

Emmy Trương cho hay cô vô cùng tự hào khi là người Việt Nam đầu tiên làm việc tại Levain - Thương hiệu bánh lớn đã ra đời hơn 30 năm. Hằng ngày, công việc chính của thiếu nữ Việt là tạo nên những hình ảnh làm đại diện cho thương hiệu.

Từ những cửa hàng trên con phố sầm uất, website, mạng xã hội, hay các sự kiện của Levain diễn ra ra trên toàn nước Mỹ... tất cả những nơi có sự hiện diện của thương hiệu, đều cần sự chăm chút tỉ mỉ đến sản phẩm đồ hoạ.

Theo Emmy Trương, cái khó nhất trong việc làm sáng tạo của cô, chính là làm sao để kể được những câu chuyện của thương hiệu chỉ thông qua hình ảnh hai chiều.

Ngoài thiết kế, Trà My còn là "cánh tay phải" của giám đốc sáng tạo mỗi khi lên ý tưởng, concept chỉ đạo nghệ thuật cho các chiến dịch, dự án. Đồng thời, cô còn kiêm nhiệm hỗ trợ các mảng khác trong đội ngũ Marketing.

GenZ Việt chia sẻ về công việc của mình: "Dù Levain đã tồn tại hơn 30 năm, nhưng người dân New York vẫn xếp hàng kín cả con phố từ bình minh, mỗi khi thương hiệu mở thêm chi nhánh mới.

Họ chú ý đến chất lượng hơn tất cả, họ tỉ mỉ trong từng sản phẩm đưa ra, họ là một thương hiệu dành trọn tâm tình cho người tiêu dùng và hơn cả — chính là đại diện cho New York.

Là người Việt Nam đầu tiên làm việc tại đây, đối với em như một giấc mơ. Một phần vì em coi ẩm thực là bộ môn nghệ thuật đặc sắc, chính vì vậy công việc này đối với em như bức tranh ghép lại hai mảnh vô cùng quan trọng trong đam mê sáng tạo của mình.

Công việc cho em thoả sức kết hợp giữa vẻ đẹp vốn có của bức ảnh chụp từng chiếc bánh nướng tươi mỗi ngày với chữ cái, kí tự, màu sắc và nét sáng tạo riêng của bản thân để cho ra những hình ảnh xứng tầm của Levain."

Đối với Emmy Trương, nghệ thuật không thể đánh giá thông qua điểm số. Emmy Trương xem những khoảnh khắc khi cô trình bày một tác phẩm, không chỉ thị giác được thoả mãn, mà trái tim người xem cũng rung động theo cảm nhận của từng cá nhân.

Và hơn hết, các tác phẩm ấy có sức ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, xã hội. Đây chính là thành quả mà cô đã đạt được trong quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Một số thành tích của Emmy Trương bao gồm các dự án đạt giải thưởng The One Club Advertising (năm 2021) hạng mục Silver Award và hạng mục Merit Award; New York Advertising Award (Giải thưởng về quảng cáo năm 2021); Shark Tank for Global Wellness Summit (năm 2020)...

Xem nghệ thuật là mục đích sống

Thiếu nữ Việt sinh ra trong gia đình trí thức. Ông bà, bố mẹ đều là bác sĩ, giáo viên và không có bất kỳ ai theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Thế nhưng, Emmy Trương đã sớm xem nghệ thuật là lý do mà cô tồn tại.

"Hai từ nghệ thuật trước đây vốn không hề tồn tại trong tiềm thức của em như là một ngành nghề chuyên nghiệp, bởi cả gia đình không có ai làm nghệ thuật. Đó chỉ đơn thuần là một khả năng đến với em theo lẽ tự nhiên nhất. Em cầm bút vẽ nguệch ngoạc từ khi còn chưa biết nói.

"Ikigai" là một khái niệm của người Nhật, nó đề cập đến một mục đích sống, một lý do tồn tại và một niềm đam mê trong cuộc sống.

Nghệ thuật đối với em chính là "ikigai" của cuộc đời này. Đây đơn thuần là cách em nhìn nhận và tiếp nhận cuộc sống xung quanh, là lẽ sống, là đam mê trọn đời chưa bao giờ thay đổi.

Cũng đã có lúc em thử sang thứ khác đó chứ, nhưng rồi cũng quay lại với thứ gì đã có sẵn trong mình và mình thực sự giỏi, thực sự đam mê." - Emmy Trương tâm sự.

Với Emmy Trương, nghệ thuật là lý do, là mục đích sống của cô

Art Director (Giám đốc sáng tạo) là người tạo concept, dựng lên sườn bài và câu chuyện khởi nguồn cho mỗi sản phẩm sáng tạo. Designer (Nhà thiết kế) là người kể câu chuyện đó thông qua hình ảnh, chữ cái, màu sắc và đồ hoạ.

Emmy Trương chọn theo đuổi cả hai ngành, bởi mục tiêu của cô là trở thành một người kể chuyện thông thái. GenZ Việt mong muốn, mỗi sản phẩm do chính bàn tay và khối óc của mình sáng tạo nên đều có ý nghĩa với cá nhân cô và xã hội.

Mục đích của Emmy Trương khi làm nghệ thuật là tạo nên những giá trị hình ảnh tốt đẹp về con người, dành cho con người và góp phần lan tỏa những điều tích cực.

Năm 2024, Trà My tham gia dự án Golden Guide Planning Guide. Tổ chức Golden Guide là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích tuyên truyền về lịch sử, văn hoá và kêu gọi ủng hộ cho các doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng Asian American Pacific Islander Native Hawaiian (AANHPI).

Trang bìa năm nay của dự án do chính họa sỹ Emmy Trương thiết kế. Với nét vẽ gần gũi, vui nhộn, trang bìa này tượng trưng cho sự cởi mở, tính đoàn kết, thể hiện được nét đa sắc tộc của cộng đồng AANHPI ở Golden Guide. Đồng thời là cánh cửa mở ra cho các nền văn hoá giao nhập.

Theo Emmy Trương, dự án nhỏ này đến với cô tình cờ như một cái duyên. Là một người gốc Á, Emmy Trương hiểu rằng mọi đóng góp của cô đều có thể tạo ra thay đổi tích cực, để tiếng nói của người châu Á ngày một được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Trang bìa dự án Golden Guide Planning Guide 2024 do họa sỹ Emmy Trương thiết kế

Đây chính là động lực để cô gửi email ngỏ lời hợp tác: "Hằng năm, dự án Golden Guide đều cho ra 1 ấn phẩm "Golden Planning Guide" để tập hợp thông tin của các doanh nghiệp lớn-nhỏ, các cá nhân trong ngành sáng tạo và dịch vụ trong cộng đồng AANHPI với mục đích hợp tác với các tập đoàn bên Mỹ.

Em tiếp cận dự án này với cái nhìn của một người Việt trẻ nhìn thế giới qua lăng kính cầu vồng.

Khi đặt chân đến Mỹ, một trong những điểm quyến rũ của đất nước này chính là sự đa sắc tộc. Mình trở nên thật nhỏ bé khi được tiếp xúc với những tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Em luôn coi những gương mặt mới như một người bạn lâu năm và từ đó tìm ra những điểm chung về quan niệm sống, đam mê, sở thích cá nhân…

Cùng với hai Founders có thành tích đáng ngưỡng mộ là Peter và Sabrina, với sự trợ giúp về design của các bạn Đại học Tae Suh, em đã cho ra ý tưởng "Mời bạn đến chơi nhà". Trang bìa năm 2024 chính là ngôi nhà thu nhỏ của cộng đồng AANHPI.

Nhà, nhưng không có vách tường, để ai cũng có thể nhìn vào trong và tìm cho mình một điều gì đó đặc biệt.

Người nhà kết nối bằng các hoạt động – chơi mahjong của Trung Quốc, ăn uống theo văn hoá Kamayan của người Phillipines, dạo chơi quanh tượng Daruma của Nhật, diện áo dài của Việt Nam, và nhiều những chi tiết nhỏ từ khắp các cộng đồng khác..."

Hay với dự án "Chấm" dinner party cho Bánh NYC - ẩm thực miền núi "Chấm" là sự kiện sinh nhật hằng năm của Bánh NYC.

Emmy Trương đã tham gia với tư cách là Art Director, Designer và truyền thông cho sự kiện. Dự án này là cách để Emmy Trương đem văn hoá Việt Nam tới bạn bè quốc tế theo cách của riêng mình, để cộng đồng người New York hiểu sâu hơn về văn hoá Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực vùng miền.