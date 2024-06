Cô gái 31 tuổi bỏ công việc văn phòng về Biên Hòa mở quán trà sữa: Được tập trung làm điều mình thích, ở nơi mình thấy vui vẻ là điều tuyệt nhất!

Nguyễn Huyền My, sinh năm 1993, sinh ra ở Bắc Giang, từng có khoảng thời gian sinh sống và đi học tại Hà Nội và TP.HCM. Thế nhưng cuối cùng cô gái trẻ lại quyết định chuyển vào Biên Hòa để khởi nghiệp. Thành quả là 1 tiệm trà sữa xinh xắn và một quán cafe rất có gu đã ra đời.

Từ việc về Biên Hòa thăm người thân rồi bị kẹt lại vì Covid-19 cho đến hành trình mở tiệm trà sữa của riêng mình

Trước khi trở thành cô chủ của những quán cafe và trà sữa, Huyền My cũng đi làm văn phòng như bao người khác. Cũng có lúc My làm freelancer hay từng làm vài công việc kinh doanh online nho nhỏ. Nói về lý do đang ở Hà Nội và TP.HCM, rồi cuối cùng lại về Biên Hòa khởi nghiệp, Huyền My tâm sự: "Sau một thời gian làm văn phòng thì mình đã tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ. Lúc ban đầu mình tính sẽ vào Biên Hòa để thăm người thân một thời gian. Sau đó cuối cùng mình bị "kẹt" lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19".

Huyền My, cô gái sinh năm 1993, từng sống ở Hà Nội vàTP.HCM nhưng lại quyết định vào Biên Hòa để khởi nghiệp với quán cafe và trà sữa.

Cách Huyền My đối diện với mọi chuyện thật ra lại đơn giản theo kiểu: "Vũ trụ đẩy mình tới đâu thì mình sẽ vui vẻ chấp nhận và coi mọi thứ là cơ hội. Nếu đã không thể đi đâu thì mình sẽ làm gì đó ở Biên Hòa".

Và thế là Huyền My quyết định ở lại Biên Hòa để lập nghiệp như một cái duyên dành cho mình. Vốn là một người trẻ, năng động và luôn sẵn sàng thử sức với những điều mới mẻ, My chẳng ngại bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Sẵn tiện chị gái của My có một quán ăn, mặt tiền phía trước còn trống, thế là cái ý tưởng "hay mình bán nước đi" xuất hiện.

Cuối cùng My quyết định bán trà sữa. Trà sữa tưởng chừng là một món đồ uống đã quá quen thuộc nhưng vẫn luôn là sự lựa chọn của rất nhiều người khi "muốn tìm thứ gì đó để uống". Ban đầu, My thử sức bằng việc bán online, rồi dần dần mở một cái ki-ốt nhỏ xíu. Từ những thứ nho nhỏ như vậy, đến giờ My đã mở được một tiệm trà sữa lớn ở ngay mặt đường.

Quán cafe của Huyền My với phong cách hiện đại và trẻ trung.

Tiệm trà sữa và quán cafe lúc nào cũng đông khách nhờ cách quan tâm đến trải nghiệm khách hàng

Hiện giờ, Huyền My đang sở hữu một quán chuyên về cafe và một quán chuyên về trà sữa. Lượng khách của hai quán đều đang ổn định và tăng trưởng đều. Nói về cách để hai quán của mình luôn đông khách, My đơn giản nói: "Bí quyết kinh doanh của mình là làm với tất cả tình yêu".

"Mình quan tâm rất nhiều đến trải nghiệm của khách hàng. Việc này không chỉ đơn thuần là sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt. Mọi chi tiết từ nhỏ nhất trong quán mình đều rất để tâm và chăm chút. Ví dụ âm thanh trong quán cũng được mình lựa chọn từng bài, không gian sẽ được thay đổi theo mùa để khách có ghé quán bao lần, sẽ luôn thấy mới mẻ thú vị" - Huyền My tâm sự.

Quán trà sữa của My lúc nào cũng được nhiều khách hàng ủng hộ.

Lý do My lựa chọn công việc này thì phần nhiều tới từ việc My muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn. Điều thú vị nhất là My gần như bỏ rất ít vốn mà tích góp dần từ chính số tiền kinh doanh này để mở dần dần lên. My tự tay mình tìm hiểu mọi thứ, từ việc chọn đồ uống, pha chế ra sao... cho đến vận hành, trainning nhân sự. Thậm chí cả làm hình ảnh hoặc marketing, thiết kế quán, cũng như lên concept cho quán cũng là My tự làm. Mọi thứ cứ dần ổn lên, nhờ sự tâm huyết của My vào những đứa con tinh thần của mình.



Những góc check-in vô cùng xinh xắn và ấn tượng do My tự lên concept.

Với Huyền My với ngành ăn uống thì chất lượng sẩn phẩm luôn là yếu tốt cốt lõi để duy trì và giữ chân khách hàng. Vì thế bên cạnh việc luôn tạo những không gian xinh xắn cho khách chụp ảnh check-in, My cũng luôn chú trọng vào phần chất lượng đồ uống. Đồ uống tại quán cafe và trà sữa của My cũng luôn được khách hàng đánh giá cao.



My luôn chú trọng trong chất lượng đồ uống cũng như những món ăn kèm tại quán.

Thay vì mở rộng nhiều quán hơn, My chọn phương án "chậm mà chắc", chăm chút tỉ mỉ cho quán của mình. "Nói về suy nghĩ mở rộng thì chắc là có, mình cũng nhận được khá nhiều đề nghị hợp tác và nhượng quyền. Tuy nhiên mình vẫn đang trên hành trình tạo dựng giá trị bền vững cho thương hiệu nên cũng không quá vội vàng" - My cho biết.



Chỉ cần tập trung làm điều mình thích, ở nơi mình thấy vui vẻ hạnh phúc đã là điều rất tuyệt!

Sống ở Biên Hòa gần 5 năm, có lẽ trước đây My cũng chưa từng nghĩ đến việc mình lại gắn bó với nơi này đến thế. "Với mình Biên Hoà rất dễ thương, ở đó có sự 'chill chill' thơ thơ của Hà Nội vào mỗi sáng nhưng lại có cảm giác nhộn nhịp và năng động của Sài Gòn vào mỗi tối" - Huyền My tâm sự về Biên Hòa.

My cảm thấy gắn bó với cuộc sống tại Biên Hòa.

Khi được hỏi về việc nghĩ thế nào về xu hướng nhiều người trẻ bỏ những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM để về những thành phố hay các tỉnh thành khác để khởi nghiệp. Huyền My chia sẻ: "Có lẽ mọi người đều dần nhận thức rõ hơn về điều mà bản thân mình thực sự muốn trước khi quyết định 'bỏ phố về quê'. Mình nghĩ khi làm điều đó chúng ta phải bỏ qua được các giới hạn của bản thân, phải bỏ đi cái suy nghĩ kiểu như phải thành công ở thành phố lớn mới là thành công, phải sống ở thành phố lớn mới đầy đủ, mới có cơ hội phát triển, hay phải bám trụ được ở thành phố lớn mới là có năng lực...

Còn với mình thì chỉ riêng việc chỉ tập trung làm điều mình thích, ở nơi mình thấy vui vẻ hạnh phúc đã là điều rất tuyệt rồi! Hy vọng là sẽ ngày càng có nhiều người can đảm đưa ra lựa chọn cho cuộc đời của riêng mình".

Hiện giờ, phần lớn thời gian Huyền My ở Biên Hòa, người thân của My cũng đã trở về miền Bắc. Hàng tuần, hàng tháng My vẫn sẽ dành thời gian để đi chơi, chiêm nghiệm ở nhiều nơi khác nhau, có khi là TP. HCM, có khi là các thành phố lân cận. Đôi khi My sẽ lên tàu hỏa từ Biên Hòa đi đâu đó chơi. Quan trọng là Huyền My vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.