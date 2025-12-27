Thiếu niên 13 tuổi gặp nguy hiểm tính mạng vì hành động dại dột

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công thiếu niên 13 tuổi nghi ngộ độc thuốc diệt chuột sau khi uống liên tục 4 ngày. Bệnh nhi B.N.T.N. (13 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trong 4 ngày liên tiếp, bé N. đã tự ý uống thuốc diệt chuột Broma 0,005% có chứa hoạt chất bromadiolone, mỗi ngày khoảng nửa gói.

Đến ngày thứ 5, khi đang học tại trường, trẻ xuất hiện mệt nhiều và tiểu máu, không sốt. Em được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tại đây các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột gây rối loạn đông máu, tiến hành sơ cứu bằng rửa dạ dày, cho uống than hoạt và chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày và theo dõi xét nghiệm đông máu hàng ngày. Kết quả cho thấy tình trạng rối loạn đông máu tiến triển nặng với các yếu tố đông máu giảm dưới 20%, chỉ số INR vượt 3,5.

Các bác sĩ đã chỉ định điều trị vitamin K1 liều cao (20mg mỗi 6 giờ) liên tục trong 3 ngày. Sau đó, tình trạng tiểu máu của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Theo BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, phải điều trị ít nhất 3-4 tuần, tình trạng của bệnh nhi mới ổn định dần.

Bệnh nhi tiếp tục uống vitamin K1 và được theo dõi thêm ít nhất 5 ngày sau khi ngưng thuốc, vì bromadiolone có thể tồn tại trong cơ thể nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Hiện bé N. cũng được các chuyên gia tâm lý tại bệnh viện khám và tư vấn hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Bromadiolone là thuốc chống đông mạnh thuộc nhóm siêu warfarine, có tác dụng kháng vitamin K, gây rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến tâm lý trẻ ở lứa tuổi vị thành niên. Việc giáo dục con nên linh hoạt, gần gũi và đối thoại, tránh áp đặt hoặc sử dụng biện pháp cấm đoán, la mắng gay gắt, dễ khiến trẻ có những hành vi bột phát, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

(theo vietnamnet, znews)