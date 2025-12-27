Thuốc sinh học mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân viêm cột sống dính khớp

Những năm gần đây, viêm cột sống dính khớp có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, gây đau mạn tính, hạn chế vận động và nguy cơ tàn phế nếu không điều trị đúng. Việc ứng dụng thuốc sinh học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang mở ra hy vọng mới cho người bệnh nặng, đáp ứng kém với các phương pháp điều trị truyền thống.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân N.T.X. (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng đau cột sống cổ, ngực và thắt lưng kéo dài hơn 2 năm. Cơn đau tăng về đêm khiến người bệnh mất ngủ, phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên; tình trạng cứng khớp khiến sinh hoạt và công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Qua thăm khám chuyên sâu, người bệnh được chỉ định chụp cộng hưởng từ cột sống và khớp cùng chậu. Kết quả cho thấy viêm khớp cùng chậu độ III, xét nghiệm HLA-B27 dương tính. Người bệnh được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp - bệnh tự miễn mạn tính có thể gây dính khớp, biến dạng cột sống nếu không kiểm soát kịp thời.

Sau 3 tháng điều trị bằng thuốc cơ bản nhưng đáp ứng hạn chế, các bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc sinh học - liệu pháp điều trị nhắm trúng đích, tác động trực tiếp vào cơ chế gây viêm. Chỉ sau mũi tiêm đầu tiên, người bệnh ghi nhận cải thiện rõ rệt: giảm đau, vận động tốt hơn, không còn phụ thuộc thuốc giảm đau, thể trạng và tinh thần ổn định.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Thị Minh Ngọc, Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp, thuốc sinh học giúp kiểm soát viêm mạnh, làm chậm quá trình dính khớp và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh viêm cột sống dính khớp, đặc biệt ở các trường hợp điều trị cơ bản không hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có biểu hiện đau lưng kéo dài, cứng khớp buổi sáng hoặc đau tăng về đêm, người dân cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.