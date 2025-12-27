Biến chứng răng khôn gây viêm lan tỏa vùng mặt, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn

Thời gian gần đây, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận nhiều trường hợp áp xe, viêm lan tỏa vùng hàm mặt (phlegmon) do biến chứng từ răng khôn mọc lệch. Đây là tình trạng nhiễm trùng nguy hiểm, diễn tiến nhanh, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chủ quan chăm sóc răng miệng, không khám răng định kỳ. Nhiều người chỉ đến bệnh viện khi đã xuất hiện triệu chứng nặng như đau nhiều, sưng nề vùng mặt, khít hàm, ăn uống khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp.

Điển hình là trường hợp một bệnh nhân nam 36 tuổi nhập viện trong tình trạng sưng nề lệch mặt trái, lan xuống vùng dưới hàm hai bên, kèm theo hạn chế há miệng, nuốt khó, nói khó và khó thở nhẹ. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị phlegmon vùng mặt trái - dưới hàm hai bên do răng khôn hàm dưới trái mọc lệch.

Đây là tình trạng cấp cứu, bởi ổ viêm có thể lan nhanh theo các khoang giải phẫu vùng cổ - mặt, gây suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn và nguy cơ tử vong. Ngay sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu mủ vùng dưới hàm hai bên, kết hợp điều trị kháng sinh theo phác đồ. Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, người dân cần đến cơ sở y tế răng hàm mặt sớm khi có các dấu hiệu như răng khôn mọc lệch đau kéo dài, sưng đỏ vùng lợi quanh răng số 8, hạn chế há miệng, sốt hoặc hơi thở có mùi hôi bất thường. Việc phát hiện và can thiệp sớm giúp kiểm soát viêm nhiễm, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như áp xe, phlegmon và những rối loạn đe dọa tính mạng.

Khám răng miệng định kỳ và xử trí kịp thời răng khôn mọc lệch là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe răng miệng và an toàn cho người bệnh.