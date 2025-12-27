Người đàn ông 20 tuổi tử vong sau khi ăn món "vạn người mê" theo cách lạ

Một sinh viên 20 tuổi đang sinh sống và học tập tại Brussels, Bỉ đã qua đời sau khi ăn món mì ống làm sẵn. Người đàn ông này nấu món mì này vào ngày Chủ nhật, dự định sẽ để tủ lạnh và hâm nóng lại để ăn hết vào 5 ngày sau đó. Do mải làm việc nên người đàn này quên để thức ăn vào tủ lạnh.

Đến khi thấy đĩa mì trên quầy bếp mấy hôm trước nấu vẫn còn ngon. Cảm thấy tiếc nuối khi phải bỏ phần mì ống đã nấu này, người đàn ông đã cố ăn hết và buổi tối hôm đó, bắt đầu gặp các triệu chứng nghiêm trọng như buồn nôn, đau bụng, nhức đầu, tiêu chảy và nôn mửa.

Điều đáng nói, các triệu chứng diễn ra liên tục và khiến cậu thiệt mạng vào 4 giờ sáng, chỉ 10 tiếng sau khi ăn món mì ống này.

Sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy, các bác sĩ cho biết cậu bị hoại tử trung tâm gan, cuối cùng dẫn đến suy nội tạng.

Người đàn ông 20 tuổi tử vong sau khi ăn mì ống thừa từ hôm trước. Ảnh minh họa.

Nhận định về trường hợp này, Tiến sĩ Joe Whittington – bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ tốt nghiệp loại xuất sắc tại UCLA và Đại học Y St.Louis ở Mỹ giải thích nguyên nhân dẫn đến việc tử vong trong trường hợp này là do sự phát triển quá mức của vi khuẩn bacillus cereus gây ra, còn được gọi là "hội chứng cơm chiên".

Ban đầu nghe có vẻ mơ hồ nhưng hội chứng này được đặt tên theo thực phẩm dễ khiến vi khuẩn bacillus cereus sinh sôi chính là cơm chiên, mì ống khi để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Thực phẩm giàu tinh bột để ở nhiệt độ phòng hơn 2 giờ đã có nguy cơ gây tử vong. Chính vì vậy loại thực phẩm này nên được làm lạnh ngay lập tức nếu không dùng hết và khi ăn cần hâm nóng lại ở nhiệt độ 60 độ C.

Mặc dù mì và cơm là thực phẩm dễ khiến vi khuẩn bacillus cereus phát triển nhưng thịt và rau nếu không được bảo quản đúng cách cũng dễ bị vi khuẩn tấn công. Loại vi khuẩn này đặc biệt hơn vì chúng có thể tạo ra một tế bào gọi là bào tử, có khả năng chịu nhiệt rất tốt. Vì vậy, dù có đun nóng thức ăn thừa ở nhiệt độ cao, các vi khuẩn khác có thể bị tiêu diệt nhưng bacillus cereus thì không.

Kinh khủng hơn bacillus cereus còn khiến người ăn phải xuất hiện triệu chứng ngộ độc chỉ 30 phút sau khi ăn. Các triệu chứng khi xuất hiện có thể từ nhẹ chuyển biến thành nặng, kéo dài trong 24 giờ.

Giáo sư Enzo Palombo, nhà vi trùng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Australia cho biết, để ngăn chặn tình trạng này xảy ra, bạn không nên đợi thức ăn nguội mà hãy cho thẳng vào tủ lạnh để bảo quản, hạn chế tối đa sự sinh sản của vi khuẩn. Nếu thức ăn bỏ ra từ tủ lạnh nên được chế biến lại hoặc ăn ngay trong khoảng 2 giờ, nếu để ở ngoài lâu lơn 4 giờ, nguy cơ ngộ độc tiềm ẩn có thể xảy ra.

Từ lâu nay nhiều người người có thói theo cất đồ ăn thừa hôm sau ăn tiếp vời sự tiện lợi cũng như tiết kiệm. Đồ ăn thừa đôi khi là một giải pháp tiện lợi cho bữa ăn tiếp theo, nhưng không phải món nào cũng có thể "an toàn" để qua đêm. Một số món ăn tưởng chừng vô hại lại có thể biến thành "độc dược" nếu không được bảo quản đúng cách hoặc tiêu thụ quá lâu sau khi nấu.

- Không nên để đồ ăn nhiều dầu mỡ qua đêm: Ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ để qua đêm thường xuyên cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Điều này là do dầu mỡ chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, có thể làm tăng mức cholesterol xấu trong máu và gây tổn thương các mạch máu. Đặc biệt, dầu mỡ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Khi để qua đêm, đặc biệt ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng trên bề mặt và bên trong đồ ăn, gây ra quá trình ôi thiu và hư hỏng.

- Không nên ăn rau xanh không nên để qua đêm: Rau xanh chứa nhiều nitrat. Khi để qua đêm, vi khuẩn sẽ phân hủy nitrat thành nitrit, một chất có thể gây ngộ độc, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nitrit còn có thể chuyển hóa thành nitrosamine, một chất gây ung thư. Rau để lâu cũng dễ bị nhiễm khuẩn, nấm mốc, gây ngộ độc thực phẩm.

- Không nên để trứng luộc qua đêm: Trứng giàu vitamin nhưng không nên ăn trứng để qua đêm bởi ngay cả khi đã được nấu chín, vẫn có thể chứa vi khuẩn Salmonella. Khi để trứng ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, vi khuẩn này có thể sinh sôi nhanh chóng, gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc Salmonella bao gồm tiêu chảy, sốt, đau bụng và nôn mửa.

- Không nên để hải sản qua đêm: Hải sản là loại thực phẩm dễ bị ôi thiu, đặc biệt là ở nhiệt độ phòng. Vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng trên hải sản, ngay cả khi đã được nấu chín. Ăn hải sản để qua đêm có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng.

- Không nên để nấm đã chế biến qua đêm: Nấm có cấu trúc xốp, dễ hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Khi để qua đêm, đặc biệt ở nhiệt độ phòng, nấm đã chế biến sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây ngộ độc thực phẩm.