Thiên Đường Máu: Lời cảnh tỉnh cho những ai ham mê “việc nhẹ lương cao”

Câu chuyện nhiều người tin theo lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” sang Campuchia làm để rồi bị cóc vào các khu trại, ép phải gọi điện thoại lừa đảo đồng bào là vấn nạn nhức nhối nhiều năm nay. Song, đa số người dân chỉ được biết đến thông qua báo đài của cơ quan chức năng nhằm cảnh giác trước chiêu trò moi tiền. Còn những gì diễn ra đằng sau các cuộc ấy vẫn là bí ẩn. Giờ đây, Thiên Đường Máu đã cho thấy một sự thật rùng rợn ngay phía bên kia biên giới.

Nội dung Thiên Đường Máu bắt đầu khi Tuấn (Quang Tuấn) sang Campuchia tìm em gái Tâm (Bích Ngọc). Cô nữ sinh vì tin lời mời gọi đi làm thêm với mức lương cao nên bị kẻ xấu bắt vào “khu tự trị” và đòi tiền chuộc. Bản thân Tuấn cũng bị một nhóm khác chuốc thuốc ngủ và tống vào trại do bà trùm Mỹ (Thanh Hương) cầm đầu. Từ đây, anh phải thực hiện công việc lừa đảo theo kịch bản có sẵn. Nếu không đạt đủ chỉ tiêu sẽ bị tra tấn vô cùng dã man. Tuấn cùng Thành (Hoài Lâm) lên kế hoạch bỏ trốn nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

Thể hiện được sự tàn khốc của các “khu tự trị”

Ngay từ những phút đầu, Thiên Đường Máu gây bất ngờ khi làm “tới bến” các cảnh hành hạ, tra tấn những nạn nhân bị bắt vào các trại lừa đảo. Các cảnh đánh đập, tra tấn vô cùng dã man và tàn nhẫn. Không chỉ có đánh đập, những kẻ thủ ác còn chích điện, bỏ đói, treo ngược nạn nhân, trấn nước, cắt ngón tay, chân… đủ thứ chiêu trò mà tưởng chừng chỉ có ở thời Trung Cổ.

Nam giới thì chỉ chịu đòn roi, trong khi nữ thì phải vào làm ở các nhà hàng, karaoke ôm hoặc bị cưỡng hiếp nếu không đạt chỉ tiêu. Các cảnh hành hạ được làm rất chân thật, thấy rõ được độ máu lạnh của những kẻ thủ ác. Các chi tiết gia đình không bỏ tiền chuộc hay ai mất mạng trong quá trình “làm việc” thì sẽ bị bán nội tạng cũng xuất hiện khiến người xem ớn lạnh.

Phim có khâu sản xuất khá tốt, bối cảnh trại tập trung ngột ngạt, tù túng, dây kẽm gai và máy quay, lính canh có vũ trang khắp nơi. Điều kiện ăn ở tồi tàn nhưng công nghệ để lừa đảo thì vô cùng hiện đại, thậm chí có cả A.I. giả dạng giọng nói lẫn gương mặt. Tạo hình các nạn nhân ốm yếu, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và đầy vết thương gây xót xa. Cảm giác bế tắc, không lối thoát, không làm cũng chết mà làm cũng chết hiện hữu rõ rệt. Sự tuyệt vọng, sợ hãi của các nạn nhân được thể hiện rất tốt.

Kịch bản chưa đủ sức hút

Dù có chất lượng sản xuất tốt, kịch bản lại là điểm yếu của Thiên Đường Máu. Nửa đầu thời lượng phim đầy hứa hẹn khi mở ra một bức tranh tàn khốc về các trại tập trung lừa đảo. Khi Tuấn làm quen với Thành, khán giả đã mong đợi một cuộc đào tẩu kịch tính hơn, giống với những gì từng diễn ra ngoài đời thực khi một nhóm nạn nhân Việt Nam bỏ chạy khỏi “khu tự trị” để cầu cứu công an hay nút thắt gì đó về thân phận của các nhân vật. Song, mọi thứ đều gây thất vọng ít nhiều.

Trên thực tế, Tuấn và Thành có bỏ trốn nhưng bất thành. Tình tiết được đạo diễn sử dụng để nói lên tình cảnh bế tắc của các nhân vật. Thế nhưng, một sự kiện tương tự cũng đã diễn ra trước đó, còn cuộc đào tẩu của Tuấn và Thành diễn ra khá nhạt nhòa, tự phát. Đây cũng là một trong số ít tình tiết có thể xem là “kịch tính” xuyên suốt thời lượng phim.

Quy trình diễn ra các vụ lừa đảo, cách họ khai thác tâm lý sợ hãi, mù mờ công nghệ của người già hoặc ham tiền của các thanh niên trẻ được làm khá chóng vánh kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Mỗi chiêu trò giả danh công an hay Việt kiều tìm nguồn đầu tư trong nước, đóng tiền điện… thường thấy xuất hiện mỗi thứ một chút. Trong khi đó, việc các nạn nhân không đạt chỉ tiêu rồi bị chích điện, hành hạ cứ lặp đi lặp lại liên tục dù người xem đã hiểu rõ cách những kẻ thủ ác vận hành. Hết bên trại của Mỹ, nhóm nhân vật bị chuyển qua trại của Phú rồi mọi thứ lặp lại từ đầu.

Về sau, Thiên Đường Máu lại lan man vào cuộc đấu đá nội bộ giữa tuyến phản diện giữa Trí và Phú. Mối quan hệ giữa Phú và một nhân vật nữ khác thực tế không có đóng góp nhiều cho cốt truyện và còn gây hoang mang cho người xem về tay ác nhân này. Cái kết của phim được giải quyết khá dễ dàng và gượng ép. Trên thực tế, đạo diễn có thể lược bớt những tình tiết dư thừa kể trên để tập trung cho nút thắt này thì phim sẽ tốt hơn rất nhiều.

Diễn xuất xuất thần của dàn diễn viên

Thiên Đường Máu quy tụ một dàn diễn viên thực lực và hợp vai. Thanh Hương có một vai diễn điện ảnh vô cùng ấn tượng sau hai lần xuất hiện mờ nhạt trong Tìm Xác: Ma Không Đầu cùng trong năm nay. Mỹ toát lên vẻ hung ác, lạnh lùng với cách nói chuyện nghe có vẻ thân thiện, đạo đức nhưng lại cực kỳ bố đời và hung ác. Thần thái của cô cũng ra vẻ một chị đại máu lạnh đủ để ra lệnh cho hàng chục đàn em cộm cán.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan và Sỹ Toàn dường như sinh ra là để đóng những vai phản diện kiểu vầy. Từ ánh mắt, cái nhếch mép cười của cả hai đều toát lên sự tàn nhẫn, xem mạng người như trò chơi, thua cả cỏ rác. Thứ khiến hai nhân vật nguy hiểm không phải chúng sẵn sàng chiếm đoạt tài sản người khác mà là chúng xem việc lừa đảo là một nghề “làm giàu”. Ai bị lừa là là do họ ngu và tự tay dâng tiền cho chúng. Tương tác giữa Quách Ngọc Ngoan và Sỹ Toàn cũng rất ấn tượng khi cả hai kẻ đều có dã tâm và sự tàn nhẫn để đối phó lẫn nhau.

Ở hướng ngược lại, Quang Tuấn và Hoài Lâm chỉ ở mức tròn vai. Giọng ca Hoa Nở Không Màu có sự non nớt rõ rệt sau nhiều năm tái xuất điện ảnh cùng một vai diễn nặng nội tâm. Tuy nhiên, anh có sự cố gắng và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ lấy nước mắt khán giả. Trong khi đó, Tuấn là một vai khá dễ với Quang Tuấn. Khán giả mong đợi anh chàng thể hiện nhiều hơn, hay có một vai trò lớn thay vì chỉ đơn giản đi tìm em. Việc để Tuấn liên tục đấu tranh nội tâm vì việc có lừa đảo hay không thay vì tìm cách trốn thoát nghiêm túc gây thất vọng không ít.

Chấm điểm: 3/5

So với các bộ phim trước, Thiên Đường Máu cho thấy Hoàng Tuấn Cường có sự lên tay nghề rõ rệt. Anh dám khai thác sâu vào một đề tài nhạy cảm nhưng vô cùng thời sự và nhức nhối. Bởi lẽ, các chiêu trò lừa đảo đã cũ nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin mắc phải. Dù kịch bản còn yếu, bộ phim vẫn có nhiều điểm sáng, cho thấy sự quyết liệt của ê-kíp và đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Đó là cảnh tỉnh những ai ham mê “việc nhẹ lương cao” cũng như bóc trần các thủ đoạn tinh vi dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Nếu có một cốt truyện tốt hơn, Thiên Đường Máu lẽ ra có thể trở thành Tử Chiến Trên Không thứ hai.