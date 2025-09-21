Thi thể bé gái được phát hiện trong bao tải vứt dưới mương nước: Bàng hoàng danh tính nghi phạm

Sáng 21/9, lãnh đạo xã Yên Định (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận với VTC News rằng cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện trong bao tải dưới mương nước.

Theo thông tin ban đầu báo Pháp luật TP.HCM đăng tải, chiều 20/9, sau khi không thấy cháu T.Q.A (8 tuổi) trở về nhà, ông T.V.C. (cha ruột cháu bé) cùng người thân đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Gia đình sau đó đã trình báo sự việc với chính quyền xã.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể cháu A. trong một bao tải, bị bỏ dưới mương nước thuộc địa phận thôn Hoạch Thôn, xã Định Tăng cũ (nay sáp nhập vào xã Yên Định). Vị trí phát hiện nằm khá gần nhà nạn nhân. Khi được đưa lên bờ, cháu bé đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Yên Định phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo xã Yên Định cho biết thêm trên báo Người lao động rằng, về thông tin anh họ là nghi phạm sát hại bé gái rồi cho vào bao tải đưa đi giấu, đây là thông tin đúng sự thật.

"Cháu bé 8 tuổi bị sát hại là con nhà ông chú, còn người anh (học lớp 8; khoảng 13-14 tuổi) là con nhà ông bác. Hôm qua (ngày 20/9) bố mẹ cháu bé có đi gặt lúa nên đem bé gái sang nhà anh trai gửi và giao cho đứa cháu lớp 8 trông coi. Ở nhà, anh em mâu thuẫn tranh nhau đồ chơi nên xảy ra sự việc trên", vị lãnh đạo xã Yên Định thông tin trên Người lao động.

Địa phương đang tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời tập trung ổn định tình hình và trấn an dư luận, nhất là trong bối cảnh nghi phạm còn quá nhỏ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.