Thí sinh viral nhất The New Mentor bị loại, netizen tiếc nuối vì không còn ai để chế "meme"

Tối 8/9, tập 5 The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023 lên sóng. Trong tập này, 4 đội chia làm 2 team để thực hiện thử thách quyết định quay viral clip và chiến thắng thuộc về Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng. Theo luật chơi, Thanh Hằng là người chọn 2 thí sinh ở mỗi đội thua cuộc bước vào phòng loại gặp Hồ Ngọc Hà. Và 4 gương mặt trong vòng nguy hiểm tuần này là Alita - Thùy Trang (team Lan Khuê) và Cao Ngân - Chúng Huyền Thanh (team Hương Giang).

Sau màn đánh giá, Hồ Ngọc Hà quyết định chọn Alita là người dừng lại cuộc chơi. Theo "nữ hoàng giải trí", Alita có cái tôi quá lớn, dù là gương mặt tiềm năng và gây bất ngờ ở các tập đầu nhưng càng về sau thì không cho thấy sự thay đổi. Việc thể hiện cảm xúc một màu cũng là điều khiến Alita sẽ khó khăn trong việc kết nối với đồng nghiệp lẫn khách hàng sau này. Đây cũng là quan điểm khiến Thanh Hằng chọn Alita vào vòng loại. Theo nữ siêu mẫu, học trò của Lan Khuê đang quá high fashion mà quên đi những yếu tố khác của một The New Mentor.

Alita dừng bước tại tập 5 The New Mentor

Sự ra về của Alita khiến nhiều người xem có phần tiếc nuối. Xuyên suốt chương trình, Alita có những màn thể hiện đậm cá tính và chất thời trang, đồng thời là một màu sắc khác biệt, dễ nhớ trong số các thí sinh. Ở các phần thi, Alita có phong độ ổn định và an toàn trong những thử thách cá nhân. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng quyết định của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà không phải không có lý. Để đi tiếp với chương trình thì Alita đang thiếu sót mà quan trọng nhất chính là việc thể hiện cảm xúc.

Hình ảnh Alita tại tập 5 The New Mentor

Với gương mặt cá tính cùng thần thái cuốn hút, Alita được mọi người ví von như "Naomi Campbell Việt Nam"

Trải qua 5 tập, mỗi khi xuất hiện trên khung hình, Alita đều chỉ thể hiện gương mặt khá lạnh lùng. Đến nỗi trong tập 3, Hồ Ngọc Hà phải thắc mắc hỏi thẳng Alita "đã bao giờ em cười chưa?". Trước câu hỏi của đàn chị, Alita vẫn giữ cảm xúc "lạnh như băng" và vẫn không thay đổi dù các thành viên của đội được an toàn bước ra từ phòng loại. Chính cảm xúc "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" này mà Alita trở thành "thánh meme" của The New Mentor. Các diễn đàn đã sử dụng biểu cảm của học trò Lan Khuê để chế loạt hình ảnh hài hước và từ khóa "Alita đã bao giờ cười chưa" cũng trở nên viral khắp cõi mạng.

Khoảnh khắc viral khi Hồ Ngọc Hà thắc mắc Alita đã bao giờ cười chưa

Những khoảnh khắc lạnh lùng của Alita được các diễn đàn chia sẻ rần rần

Loạt biểu cảm của Alita được netizen chế thành những "meme" lầy lội