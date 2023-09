Sau khi "gây chiến" với Hà Hồ, Hương Giang lại tạo drama với Thanh Hằng, ai dè "tắt điện" vì 1 câu nói của đàn chị

Trong tập mới nhất của chương trình The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng) thì các thí sinh phải vượt qua thử thách quay TVC, 2 vị huấn luyện viên sẽ được ghép vào một đội. Sau cùng, đội của Thanh Hằng và Hà Hồ đã giành được chiến thắng, bảo vệ được sự an toàn cho 6 "chiến binh". Sau thất bại mất đi liên tục các thành viên, Hà Hồ là người được quyền loại 2 trong 4 thí sinh của đội Hương Giang hoặc Lan Khuê. Cuối cùng, 2 thành viên của đội Lan Khuê là Alita và Trần Thuỳ Trang phải ra về, Hương Giang an toàn giữ đội hình 6 người.

Thế nhưng, gây chú ý nhất là màn tranh cãi 1 chọi 1 của Hương Giang và Thanh Hằng trong phòng chờ kết quả loại. Sau biến căng khiến Hà Hồ tức giận ra về ở tập 4, Hương Giang bất ngờ nói: "Khi mà bớt đi thành viên thì ở những tập sau rất là lợi thế, cơ hội chiến thắng cao" khiến Thanh Hằng không đồng ý. Ngay lập tức, một cuộc đối đáp căng thẳng diễn ra, Thanh Hằng cho rằng Hương Giang đang đánh tráo khái niệm và tự tạo định nghĩa về việc ít thành viên sẽ giành chiến thắng. Đồng thời, "chị đại" cũng nhận xét Hương Giang đã hoang mang, nổi nóng khi các thành viên trong đội phải vào vòng loại. Lúc đó, Hương Giang đã đáp vội: "Nổi nóng gì, lúc nãy em hiền từ mà chị nói em nổi nóng?".

Màn cãi nhau của Hương Giang và Thanh Hằng trong phòng chờ kết quả ở tập 5. Nguồn: The New Mentor

Thanh Hằng không đồng tình khi Hương Giang nói ít thành viên sẽ dễ chiến thắng

Giữa lúc drama đã diễn biến cao trào, dự tạo nên một trận cãi nhau lớn như trường hợp của Hà Hồ thì Thanh Hằng chốt hạ 1 câu: "Thôi thôi thôi, chấm đứt!" khiến Hương Giang đứng hình, "tắt điện" ngay và luôn. Sau đó, Hương Giang cũng nói lại: "Nói chung em với chị không hợp nói chuyện đâu, thôi đi" khiến Thanh Hằng có biểu cảm vừa giận vừa buồn cười. Màn cãi nhau cũng nhanh chóng khép lại khi cùng thời điểm này thì Hà Hồ xuất hiện công bố kết quả.

Thanh Hằng không để drama phức tạp thêm mà tuyên bố "chấm dứt" khiến Hương Giang cũng phải giật mình

Cũng trong tập này, với đặc quyền là huấn luyện viên của đội chiến thắng, Thanh Hằng có quyền lực chọn 2 thành viên của mỗi đội Hương Giang và Lan Khuê bước vào vòng loại để Hà Hồ đưa ra quyết định sau cùng. Khi gặp gỡ đội Hương Giang, Thanh Hằng được đàn em tặng một chú heo gấu bông để làm quà chúc mừng. Tuy nhiên, "chị đại" tỏ ra hoang mang vì không rõ đây là "chiêu trò" gì, sau đó từ chối nhận món quà của Hương Giang. "Gấu bông liên quan gì, mà thôi món quà của em chị cũng không dám nhận nữa. Chiêu trò Hương Giang rất nhiều nhưng cũng rất thú vị", Thanh Hằng nói.

Thanh Hằng hoang mang khi bất ngờ được tặng gấu bông

"Chị đại" đã vội từ chối và khẳng định không dám nhận món quà này của Hương Giang

Giữa lúc cãi nhau, Thanh Hằng lần nữa nhắc lại chuyện đã trả lại gấu bông mà Hương Giang tặng. Trên mạng xã hội sau khi tập thứ 5 của chương trình được phát sóng thì Thanh Hằng và Hương Giang vẫn thoải mái tương tác và nhắc lại vụ tặng gấu bông, điều này phần nào minh chứng mối quan hệ của các vị huấn luyện viên không bị ảnh hưởng quá nhiều sau màn tranh cãi "sương sương" kia.

Tối 8/9, Hương Giang và Thanh Hằng vẫn vui vẻ tương tác và nhắc lại vụ bị từ chối nhận quà