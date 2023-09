Hồ Ngọc Hà đáp trả xứng danh "chị đại", có quyết định khiến thí sinh câm nín và Hương Giang "nếm đau khổ"?

Tối 8/9, tập 5 The New Mentor 2023 chính thức lên sóng. Sau drama căng đét với Hương Giang ở tập 4, thái độ của Hồ Ngọc Hà với đàn em trong tập phát sóng mới nhất của nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Phải nói rằng, màn đáp trả của Hồ Ngọc Hà tuần này khiến người xem "tâm phục, khẩu phục" với lối chơi xứng danh "chị đại".

Trong thử thách đầu tiên chụp ảnh cùng dàn mẫu nam bên siêu xe, Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà) giành số điểm cao nhất. Nhận được quyền ưu tiên chọn một đội khác kết hợp cùng mình trong thử thách chính quay TVC quảng cáo, Hồ Ngọc Hà chọn team Thanh Hằng đồng hành. Điều này đồng nghĩa với việc Lan Khuê - Hương Giang sẽ kết hợp cùng nhau. Lựa chọn của Hồ Ngọc Hà khiến bộ đôi em út lao đao khi đội hình team này có đến 12 thí sinh cùng tham gia thử thách.

Đội Hà Hồ - Thanh Hằng chỉ có 6 thí sinh, dễ dàng thực hiện thử thách hơn

Đúng như dự đoán, với lợi thế còn lại ít thí sinh, đội của Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng giành chiến thắng thuyết phục khi các người mẫu làm việc, kết hợp nhịp nhàng, nhanh gọn, không động tác thừa. Thanh Hằng là người lựa chọn thí sinh từ 2 đội thua cuộc vào phòng loại, Hồ Ngọc Hà nắm quyền loại trừ.

Tường chừng sẽ "trút giận" lên Hương Giang vì kết quả tập phát sóng trước, Hồ Ngọc Hà có quyết định bất ngờ khi loại đi 2 thí sinh team Lan Khuê. "Nữ hoàng giải trí" chia sẻ: "Khán giả luôn mong đợi tôi ăn miếng trả miếng, nhưng Hồ Ngọc Hà thì không phải là người như thế".

Hồ Ngọc Hà đưa ra quyết định công tâm, xứng danh "chị đại"

Alita và Trần Thùy Trang (đội Lan Khuê) là 2 thí sinh bị loại trong tập 5

Ở vòng loại trừ, Hồ Ngọc Hà cho rằng vẫn còn nhiều thí sinh trụ lại chương trình do may mắn. "Chị đại" có câu hỏi gây chú ý cho 4 thí sinh trong phòng loại, ám chỉ quyết định thiếu công tâm của Hương Giang trước đó: "Các bạn muốn được đấu với những đối thủ nặng ký hay chỉ muốn vào một đội may mắn, được HLV của mình loại đi những đối thủ mạnh?". Sau khi cả 4 thí sinh đều trả lời muốn đấu với những đối thủ mạnh, không muốn vào vòng trong nhờ may mắn, Hồ Ngọc Hà tiếp tục hỏi: "Vậy các em nghĩ sao về kết quả ở tập trước? HLV của các em đã tôn trọng các em chưa?". Đứng trước câu hỏi này, các thí sinh đều không đưa ra được câu trả lời.

Hồ Ngọc Hà khẳng định vẫn luôn bám sát tiêu chí của The New Mentor , giữ lại những thí sinh mạnh của chương trình, "không cần bạc tóc chiêu trò": "Ngày hôm nay tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho khán giả hiểu rằng, tôi đến với chương trình này không cần thắng, nhưng thua thì phải phục".

Quyết định loại 2 thí sinh team Lan Khuê của Hồ Ngọc Hà gây bất ngờ không những cho khán giả mà còn cho các HLV còn lại trong show thực tế này. Thanh Hằng trầm trồ: "Bà khủng khiếp nha, tôi nhìn thấy được nha". Bảo toàn đủ 6 thí sinh sau tập 5 The New Mentor, Hương Giang “chấm nước mắt" chia sẻ: "Chị Hồ Ngọc Hà nói rằng, việc giữ lại hai thành viên của Hương Giang không phải là chiến thuật, mà là sự công tâm, tự dưng Giang xúc động quá". Lan Khuê cho rằng: "Sự trả thù ngọt ngào nhất là để lại 6 cục tạ cho Hương Giang".

Hương Giang "xịt keo" trong khi các thành viên trong đội nàng Hậu bất ngờ vì đồng đội được Hồ Ngọc Hà giữ lại. Việc bảo toàn cả 6 thành viên ở nửa chặng đường chương trình được cho là gánh nặng cho Hương Giang, đặc biệt dù là người có chiến lược hay nhưng cô bị đánh giá là yếu về chuyên môn nhất giữa 4 super mentor

Cả Thanh Hằng lẫn Lan Khuê đều trầm trồ trước quyết định của Hồ Ngọc Hà

Hương Giang - Hà Hồ đã có cú bắt tay làm hòa trong tập 5. Cùng với Dược sĩ Tiến, cả 3 đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn sau ồn ào tập 4. Hương Giang nói rằng cô chỉ loại đi 1 thí sinh team Hồ Ngọc Hà, quyết định còn lại là do Dược sĩ Tiến. Host chương trình sau đó đã phải lên tiếng giải thích cho sự lựa chọn của mình. Đáp lại, Hồ Ngọc Hà cho biết: "Tôi hoàn toàn đồng ý, không có vấn đề gì cả. Chuyện đã qua để nó qua đi. Chúng ta đi về phía trước và các bạn sẽ biết, cứ ai có tiềm năng, bản lĩnh, tư duy, tố chất thì ở lại".