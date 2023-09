Hương Giang "xuống nước" bắt tay giảng hòa hậu drama dậy sóng, Hồ Ngọc Hà: "Muốn làm gì nữa không?"

Tối 8/9, tập 5 The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng lên sóng và thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Sau khi bắt tay cùng Thanh Hằng giành chiến thắng, Hồ Ngọc Hà là người nắm quyền ở phòng loại. Trải qua phần đánh giá, "nữ hoàng giải trí" quyết định loại 2 thí sinh của team Lan Khuê là Alita và Thùy Trang. Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà trả Cao Ngân và Chúng Huyền Thanh cho Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ.

Sau đó tại phòng chờ, Hương Giang - Dược sĩ Tiến đã có đôi lời giãi bày về quyết định tạo nên cơn thịnh nộ dậy sóng của Hồ Ngọc Hà ở tập trước. Hương Giang chia sẻ cô không phải là người loại 2 thí sinh mà chỉ quyết định cho Thanh Tuyền ra về vì thí sinh này có màn thể hiện kém nhất trong 4 người ở phòng loại. Về sự dừng lại của Hoàng Yến là do host của chương trình quyết định. Dược sĩ Tiến cũng chia sẻ mình loại Hoàng Yến vì cô thiếu khả năng ăn nói và thuyết phục - một tiêu chí mà The New Mentor cần có.

Về phía Hồ Ngọc Hà, cô chia sẻ: "Chuyện đã qua thì để cho nó qua đi và bây giờ chúng ta sẽ đi về phía trước. Các bạn sẽ biết được là cứ ai có tiềm năng, bản lĩnh, tư duy và tố chất thì các bạn sẽ được ở lại". Sau đó, Hương Giang chủ động tiến tới bắt tay làm hòa với đàn chị. Đến lúc này, Hồ Ngọc Hà tươi cười giải tỏa căng thẳng: "Ok em, muốn làm gì nữa không?".

Hương Giang bắt tay giảng hòa với Hồ Ngọc Hà ở tập 5 The New Mentor

Dược sĩ Tiến giải thích lý do loại Hoàng Yến - thí sinh team Hồ Ngọc Hà ở tập 4

Hương Giang - Hồ Ngọc Hà bắt tay làm hòa sau drama gây dậy sóng

Cú bắt tay làm hòa của Hương Giang và Hồ Ngọc Hà cũng khiến các huấn luyện viên có nhiều suy nghĩ. Về phía Lan Khuê, cô cho rằng chiến thắng ở tập này phần nào xoa dịu cơn giận trước đó của Hồ Ngọc Hà và hi vọng chặng đua về sau sẽ được diễn ra với không khí vui vẻ hơn. Bên cạnh đó, Lan Khuê cũng chờ đợi Hương Giang sẽ làm gì khi phải lèo lái đội đến 6 người ở nửa cuối chương trình. Còn Thanh Hằng, nữ siêu mẫu không rõ sau màn bắt tay giảng hòa thì Hương Giang và Hồ Ngọc Hà sẽ làm gì tiếp theo.

Lan Khuê và Thanh Hằng chờ đợi Hương Giang và Hồ Ngọc Hà làm gì tiếp theo

Trước đó ở tập 4 The New Mentor đã diễn ra drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Theo đó, "nữ hoàng giải trí" đã nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang vì cho rằng đàn em đã chơi chiêu loại đi những thí sinh mạnh, đi sai với tiêu chí của chương trình. Cả hai đã có màn tranh cãi vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà. Trên set quay, drama khép lại bằng hành động Hồ Ngọc Hà kéo học trò bỏ về. Màn đấu khẩu giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang trở thành đề tài được bàn tán khắp các cõi mạng.