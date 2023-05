Thí sinh Việt tại show Hàn khoe vũ đạo với giai điệu quen thuộc, tái hiện khoảnh khắc "tiên tử kết màn"

Mới đây, anh chàng Nguyễn Thành Công đã đăng tải đoạn video khoe vũ đạo cùng nhóm nhảy Oops! Crew trên phố đi bộ tại Hà Nội, nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Được biết, đây cũng là nhóm nhảy mà trước khi tham gia Boys Planet nam thí sinh tham gia.

Đáng chú ý, Thành Công đã nhảy trên nền nhạc Here I Am - ca khúc chủ đề của chương trình Boys Planet khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thích thú.

Nguyễn Thành Công khoe vũ đạo trên phố đi bộ

Qua đoạn video đăng tải, Nguyễn Thành Công đã nhận được nhiều lời khen có cánh thông qua những bước nhảy điêu luyện, mạnh mẽ cùng thần thái chuyên nghiệp, lôi cuốn. Anh chàng cũng được nhận xét là có nhiều tiến bộ trong phong cách trình diễn so với hồi mới tham gia chương trình. Phần vũ đạo điệp khúc quen thuộc của Here I Am cũng khiến nhiều fan xúc động, bồi hồi.

Công trình diễn Here I Am trên phố đi bộ

Màn ending fairy của anh chàng được cho là tự tin hơn nhiều so với Boys Planet

Đặc biệt, ngoại hình tươi sáng, đáng yêu của Nguyễn Thành Công cũng tiếp tục chinh phục người xem. Anh chàng luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực dù quay ngoài trời với thời tiết không mấy thuận lợi. Bên cạnh đó, màn ending fairy của Công cũng khiến nhiều người hâm mộ phấn khích.

Visual nổi bật của Nguyễn Thành Công

Anh chàng luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực

Một số bình luận của netizen:

- Cảm ơn Công và Oops crew đã không quản ngại nắng mưa để đem đến một màn trình diễn tuyệt vời. Công giờ nhảy ngày càng hút mắt, tiến bộ nhiều lắm luôn, tự hào về bạn!

- Màn ending fairy cười xinh quá, nhảy thì đỉnh quá rồi!

- Tự hào quá đi thôi, Công giờ ending fairy chuyên nghiệp ghê! Chặng đường tiếp theo phải thành công nha!

- Đỉnh quá, nhảy hừng hực xem đã mắt luôn, nhưng mỗi tội hơi ngắn xem chưa đã.

- Giai điệu Here I Am vang lên lại bồi hồi nhớ chặng đường Boys Planet của bạn, phải thật thành công nha!

Nguyễn Thành Công nhận được một lượng lớn người hâm mộ sau khi tham gia chương trình Boys Planet. Được biết, anh chàng sẽ tiếp tục chặng đường hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam dưới trướng công ty Mustation Entertainment. Sở hữu khả năng nhảy tốt, visual nổi bật cùng giọng hát ổn, Nguyễn Thành Công được đánh giá là một gương mặt trẻ đầy tiềm năng trong tương lai.

Công là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự kỳ vọng

Nguồn: Tổng hợp