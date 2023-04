Thí sinh Việt tại show sống còn hát nhạc D.O. (EXO): Được khen hết lời vì giọng hát ngọt ngào!

Tối 20/4 vừa qua, Chung kết chương trình sống còn của Mnet - Boys Planet đã diễn ra. Đội hình debut nhóm nhạc, ngôi vị cao nhất đã được ấn định. Truyền thông Hàn xôn xao với quán quân Boys Planet là một idol đến từ Trung Quốc: Zhang Hao. Nhưng đối với fan Việt, sự chú ý lại đổ dồn vào hai thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi, Đặng Hồng Hải và Nguyễn Thành Công. Dù dừng hành trình sớm, nhưng cả hai đã kịp gây ấn tượng và thu về không ít fan cứng.

Hai thí sinh Việt tại Boys Planet

Trước khi mùa giải Boys Planet kết thúc, Thành Công đã dành món quà đặc biệt - một bản cover đầy ấm áp - tri ân fan, những người đồng hành, yêu mến anh chàng trong thời gian qua. Cover ca khúc That's Okay của D.O. giọng ca chính EXO, Thành Công gây ấn tượng với giọng ca ngọt ngào, xử lý tinh tế, phát âm tiếng Hàn ngày càng tiến bộ.

Thành Công cover That's Okay tặng fan

Ở dưới phần chú thích, Thành Công gửi lời nhắn bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt đến người hâm mộ. Anh chàng cảm kích, biết ơn tình cảm fan dành cho mình thời gian qua: "Cảm ơn vì đã luôn luôn bên cạnh mình, thương và nhớ Unicongs của mình rất nhiều!"

Thành Công cover ca khúc của D.O. EXO

Những khoảnh khắc đáng yêu của Thành Công

Dù chỉ là video cover đơn giản ghi lại hoạt động thường ngày của Thành Công nhưng vẫn dễ dàng đốn tim fan bởi visual tươi sáng, những khoảnh khắc đáng yêu. Ngay sau khi video lên sóng, dân tình dành tặng cơn mưa lời khen cho bản cover của Thành Công. Kết thúc hành trình Boys Planet, hiện người hâm mộ rất chờ đợi kế hoạch sắp tới của anh chàng. Có khả năng nhảy tốt, giọng hát nhẹ nhàng, dễ chịu, Thành Công được đánh giá là gương mặt trẻ cực kì tiềm năng.

Có khả năng nhảy tốt, giọng hát nhẹ nhàng, dễ chịu, Thành Công được đánh giá là gương mặt trẻ cực kì tiềm năng

Phản ứng của netizen:

- Được nghe giai điệu yêu thích suốt bấy lâu nay ở một phiên bản mới, bằng giọng hát của người mình yêu thích. Thực sự mình rất hạnh phúc và biết ơn Công vô cùng nhiều. Những cảnh ở Boys Planet khiến mình nhớ về những ngày đầu mới biết đến Công. Hành trình mình đồng hành cùng bạn đi tuy chưa dài nhưng mình cảm nhận được sự tiến bộ qua từng ngày của bạn, bạn đang làm rất tốt rồi.

- Một chiếc cover đầy ý nghĩa, thay lời cảm ơn và an ủi của Công.

- Giọng của bạn rất êm dịu và du dương và làm giảm bớt căng thẳng của tôi.

- Nghe món quà nhỏ này từ Công khiến mình tự hỏi, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng bản thân mình cảm thấy ngập tràn rung động bởi cảm xúc chữa lành được mang đến từ một bài hát như vậy. Có quá nhiều cảm xúc hiện tại trong đầu mình không thể cụ thể hoá được thành lời.