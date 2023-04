"Quái vật nhạc số" nói về sức hút See Tình ở Hàn: "Quen thuộc đến mức nghe như nhạc Hàn, không nghĩ đó là bài hát Việt Nam…"

Tối 20/4, nam ca sĩ đình đám Hàn Quốc - Paul Kim - đã có mặt tại TP.HCM, tham gia buổi ghi hình đặc biệt cho show âm nhạc Eye Contact Live với 2 khách mời MIN và LyLy. Tại đây, Paul Kim cũng đã có dịp trả lời các đại diện truyền thông về sức hút mạnh mẽ của ca khúc See Tình tại Hàn Quốc.

See Tình của Hoàng Thùy Linh dù đã ra mắt hơn 1 năm vẫn là một bản hit rầm rộ khắp toàn cầu, đặc biệt được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc. Hàng loạt ngôi sao lớn nhỏ của "xứ sở kim chi" đều đã nhảy theo giai điệu gây nghiện của Hoàng Thùy Linh, gần đây nhất có "huyền thoại" PSY khiến chính nữ ca sĩ đã vào để lại lời cảm ơn trên TikTok.

Paul Kim nói về sức hút của See Tình tại Hàn Quốc.

Cụ thể, Paul Kim cho biết:"Âm nhạc Việt Nam bây giờ có chút gì đó giống thời điểm đầu của âm nhạc Hàn Quốc trong làn sóng Hallyu. Tôi nghĩ thời điểm bây giờ âm nhạc đa dạng và phong phú hơn nên sẽ có nhiều điểm chung hơn. Tôi cũng có biết đến See Tình, nhưng chỉ biết đến điệu nhảy đó thôi...."



Nam ca sĩ sinh năm 1988 cũng nhấn mạnh về sức hút bất ngờ của See Tình: "Ở Hàn Quốc, ca khúc này khá là nổi tiếng, khi tôi vào TikTok thì có rất nhiều người Hàn sử dụng cái giai điệu đó để nhảy. Người Hàn nghe bài này quen thuộc đến mức như một giai điệu của bài hát Hàn Quốc luôn chứ không nghĩ đó là bài hát Việt Nam..."

Ca khúc của Hoàng Thùy Linh nổi tiếng ở Hàn đến mức khiến người ta lầm tưởng là nhạc Hàn.

Paul Kim là một nam ca sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc, anh được mệnh danh là "quái vật nhạc số" với nhiều bài hát đứng đầu các BXH tại Hàn như Me After You, Every Day Every Moment, Traffic Light. Ngoài ra, anh cũng là người thể hiện rất nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Hotel the Luna (So Long), Quân vương bất diệt (Dream), The Glory (You Remember)...Paul Kim cũng từng có màn cover Sau Tất Cả (Erik) bằng tiếng Hàn rất được khán giả Việt thích thú.



Paul Kim cũng khá nổi tiếng với tình bạn thân thiết với V (BTS), cả hai kết thân với nhau từ lễ trao giải Golden Dics Awards 2019 khi V thân thiện mời Paul Kim ngồi chung bàn. Điểm kết nối cả hai mạnh mẽ nhất nằm ở chi tiết tên thật ngoài đời của 2 anh chàng đều là Kim Taehyung. Paul Kim từng cover ca khúc solo của V mang tên Scenery, ngược lại V cũng từng cover bản hit của Paul Kim là Traffic Light.

Paul Kim - "quái vật nhạc số Hàn Quốc" đang có mặt ghi hình chương trình tại Việt Nam.