Chi Pu hát See Tình tại show Trung Quốc, netizen thắc mắc: "Ủa sao không mời luôn Hoàng Thùy Linh diễn?"

Cụ thể, theo danh sách đăng tải trên Weibo, Chi Pu được xếp vào nhóm 4 thành viên, cùng với Ella (S.H.E), diễn viên Ngô Thiến và diễn viên Trương Gia Nghê. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam đã cùng đồng đội thể hiện ca khúc See Tình - bản hit của Hoàng Thùy Linh vẫn đang khuynh đảo châu Á suốt thời gian qua.

Nguồn tin từ Weibo cho biết nhóm Chi Pu đã xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ. Nếu tin đồn đúng sự thật, hiện tại, đại diện duy nhất đến từ Việt Nam đã vượt ải vòng đầu tiên. Đội của Chi Pu có một nữ ca sĩ đáng gờm - Ella (S.H.E) - với giọng hát nội lực, bài bản.

Tiết mục của Hoàng Thùy Linh và đội của mình được ghi chú ở vị trí cuối (See Tình cũng được gọi bằng cái tên Ting Tinh Tang Tang).

Thông tin Chi Pu trình diễn See Tình cùng hội chị em tại show sống còn Trung Quốc lập tức được chia sẻ rộng rãi, kéo về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Rất nhiều ý kiến vẫn giữ sự hồ nghi, ngờ vực về khả năng của Chi Pu, dự đoán rằng cô rồi cũng sẽ ra về sớm trong khi giọng ca Ella đến từ S.H.E sẽ "gánh" còng lưng phần trình diễn. Nhiều ý kiến cho rằng để Chi Pu hát nhạc Hoàng Thùy Linh không rõ là sự cố hay quả thật cố ý. Netizen cũng cho rằng nếu đã hát See Tình thì sao không mời luôn "chính chủ" Hoàng Thùy Linh diễn, lại đi chọn một giọng ca khác đầy rủi ro như Chi Pu.



Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bình luận bênh vực Chi Pu, khẳng định nếu xem show này trước đây sẽ thấy rõ giọng ca Anh Ơi Ở Lại hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí của cuộc thi. Các ý kiến bênh vực cũng cho rằng không nên quá xem thường Chi Pu vì ngoại trừ giọng hát thì khả năng vũ đạo lẫn visual của cô nàng không hề thua kém bất kì đồng nghiệp châu Á nào cả.

Hoàng Thùy Linh và Chi Pu từng có sản phẩm kết hợp cùng nhau

- Đợt này Ella "gánh" Chi còng lưng nhỉ?



- Đọc comment tưởng nhóm cover nhạc diva chứ không phải See Tình. Bài này toàn nhảy thì cần gì Ella phải gánh team.Có khi người gánh lại là Chi Pu đấy!

- Cô Chi hát có tạ đến mấy thì vẫn với visual đấy đủ để gánh cô này rồi. Mấy show 101 còn tạ mà vẫn debut hạng cao kia kìa!

- Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi, Chi Pu hát nhạc của Hoàng Thùy Linh.

- Ủa sao không mời luôn Hoàng Thùy Linh diễn luôn đi mà mời Chi hát ác với Chi thế?

- Dù là Hoàng Thùy Linh hay Chi Pu thì cũng live yếu như nhau thôi!